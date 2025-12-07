國震中心建構5D智慧城市平台 「數位孿生」可預測未來進行防災

國家地震工程研究中心打造「5D智慧城市平台」，建構數位孿生的高雄市，還能將建築建物的內部隔間，直接攤開顯示，有利高樓救災。（高雄市政府工務局提供）

AI帶動各種可能，智慧城市構想也逐步實現，國家地震工程研究中心團隊利用土木專長，7年前直接切入「5D」概念建構智慧城市平台，把數位孿生投入城市治理，結合過去數據加即時監測，以AI預測未來災害區域及影響範圍等，可提升城市抗災能力，高雄市已積極加入，預計年底前完成全市180平方公里建模。

國震中心副主任柴駿甫表示，為了提升城市抵抗天然災害能力，7年前團隊就有5D（智慧化數位空間）的想法，就是如同Meta「元宇宙」一樣，透過空拍、衛星、6G、VR、大數據、影像辨識、雲計算等技術，結合中心擅長的城市工程專業，如今用電腦代碼創造出「數位孿生」的智慧城市，開發「5D SmartES 智慧城市平台」，目前有高雄市積極加入。

請繼續往下閱讀...

柴駿甫說，該平台可在虛擬世界中實現最接近人類生活的情境，包含土地、水流、建築、街道、橋梁、路燈乃至地下管線等，全部數位化重繪，加上各種感測器、監視器等即時監控，用於防洪、防災，監測崩塌，以及算出交通運輸的最快路徑，或是道路施工管理，乃至智慧醫療及智慧旅遊等應用。

柴駿甫更指出，5D是比4D更多一層「時間」概念，用過去大數據等歷史資料，加上現在的即時監測與感測，並AI運算來模擬可能發生的災難，如先前大雨就預測某邊坡滑落，達「預測未來」可能性，更讓決策者遠在千里之外，就能馬上下達救災指示。

而該平台已有高雄市積極加入，預計年底前完成全市將近180平方公里建模，柴駿甫更強調，該5D城市平台是採實景測繪，非AI自動生成，讓路口特徵被當地人一看皆知，同時更導入所有建築資料屋齡，使用者能更加精細了解大樓各分層平面圖，免去調閱圖資與解析的耗費，還有夜景模式。

此外，柴駿甫補充，數位孿生也有助文資保存，如國立台灣博物館已完成加入平台，過去一有地震發生，文資人員即使休假，也要趕去博物館查看古蹟建物是否毀損，耗時一天，現在透過5D建模，搭配國震中心的抗耐震技術，感測器與畫面即時回傳受損資料，命中率百分百，人員不必再奔波。

全台554萬戶逾30年民宅 國震中心耐震網升級可評估風險

國家地震工程研究中心打造「5D智慧城市平台」，連結各項監測與大數據，可即時顯示邊坡監測攝影機畫面，提早預測邊坡滑落等災害。（高雄市政府工務局提供）

高雄市加入國家地震工程研究中心「5D智慧城市平台」，打造全市數位孿生模型，能直接標出建築屋齡分布，有助城市管理。（高雄市政府工務局提供）

高雄市加入國家地震工程研究中心「5D智慧城市平台」，打造全市數位孿生模型。（高雄市政府工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法