    首頁 > 生活

    李多慧陪你搓湯圓！12/13、14永靖謝平安家年華 千人封街迎冬至

    2025/12/07 21:08 記者陳冠備／彰化報導
    「永靖謝平安家年華」今年邀請味全龍啦啦隊女神李多慧、口水、張晴等人參與。（成美文化園提供）

    「永靖謝平安家年華」今年邀請味全龍啦啦隊女神李多慧、口水、張晴等人參與。（成美文化園提供）

    彰化永靖一年一度的「永靖謝平安家年華」將於13、14日舉行，今年活動不僅有神尊遶境祈福、千人封街搓湯圓，經典的「梅花平安宴」將席開338桌，場面盛大，更邀請中職味全龍啦啦隊人氣成員李多慧與多位球星親臨現場，與民眾一起「鬥鬧熱」，體驗台灣農村在秋收後慶祝氛圍。

    「謝平安」是台灣傳統農業社會中，感謝神明一年庇佑豐收的感恩儀式，宛如台灣版的感恩節。永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會、成美文化園等單位連續7年舉辦「永靖謝平安家年華」盛會，結合冬至搓湯圓習俗，發展出獨特的「千人封街搓湯圓」活動，每年吸引不少遊客專程前來感受濃厚人情味。

    這次祈福活動，永靖鄉有24村共36尊神明一同遶境祈願，永安宮也舉辦「擲筊迎福謝平安」，只要報名就能獲得限量「王爺小神衣」，擲出最多聖杯者更有機會把最新款iPhone 17、平安金等超過200項好禮帶回家。

    為了推動文化傳承與地方共好，頂新和德文教基金會特邀味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及啦啦隊小龍女李多慧、口水、張晴等人參與，讓傳統節慶增添青春活力。另外，成美文化園也將配合推出夜市、煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》到永靖演出，讓嘉年華從白天熱鬧到夜晚不間斷。

    「永靖謝平安家年華」連續7年舉辦，今年預估席開338桌，號召千人封街搓湯圓。（資料照）

    「永靖謝平安家年華」連續7年舉辦，今年預估席開338桌，號召千人封街搓湯圓。（資料照）

    永靖謝平安家年華結合冬至搓湯圓習俗，發展出獨特的「千人封街搓湯圓」活動。（資料照）

    永靖謝平安家年華結合冬至搓湯圓習俗，發展出獨特的「千人封街搓湯圓」活動。（資料照）

    熱門推播