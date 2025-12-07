「石門水庫楓半馬」吸6千人開跑 神戶馬拉松官方大使也來加油

「石門水庫楓半馬」活動清晨開跑，園區景色優美，6000名跑者越跑心情越愉快。（記者李容萍攝）

桃園市石門水庫園區內種植3000餘株樹齡超過40年的青楓及槭樹，名列全國十大賞楓景點之一，往年12月底東北季風來襲時最美，適合健行賞景與拍照。由市府主辦「2025桃園半程馬拉松─石門水庫楓半馬」，今（7）日清晨在石門水庫南苑停車場及周邊道路開跑，今年賽事為第10屆，吸引共約6000名跑者報名參加。

市府體育局長許彥輝表示，本屆邀請知名馬拉松跑者雷理莎擔任代言人，首度與觀光旅遊局、風景區管理處參與策劃並擴大國際交流，以石門水庫楓半馬與日本神戶馬拉松兩大賽事相互宣傳，邀請國內外跑者響應「2025神戶馬拉松」與「桃園石門水庫楓半馬」帶動台日雙城「運動X觀光」交流合作，「2025神戶馬拉松」官方大使SUI大地穗並至現場為跑者加油並宣傳賽事。

今年除經典半程馬拉松組（21K）、路跑組（10K）及休閒組（5K），還增設身心障礙組別，活動沿途賽道可享受石門水庫優美風景，補給站提供烤乳豬、大溪豆干、蘿蔔糕、卡哩卡哩與桃園仙草茶等在地美食，為參賽跑者提供最強應援，現場也規劃多項親子體驗活動，如兒童田徑、陀螺體驗及氣球互動等。

神戶觀光旅遊專務理事小林令伊子受訪表示，「這條路線真的非常漂亮，在日本關西地區雖然也能欣賞山景，但像石門水庫這樣沿著湖光景色慢跑的體驗其實很少見，尤其最後3公里為下坡路段，越接近終點，心情就越愉快」。

賽道特別增設大龍門趣味知識小挑戰，回答正確有機會獲得豐富大獎，會場設置「運動x旅遊」展區，邀請中華民國兒童運動協會、石門福華飯店、名人堂花園飯店、星宇航空等運動、旅遊相關產業設攤，並宣傳「桃園大龍門觀光特色」及大龍門快問快答遊戲等趣味內容。

另外，報名與完賽好禮依不同組別規劃有專業運動紀念衣、運動水壺、魔術頭巾、抗UV袖套及特色購物袋，完賽可再獲得浴巾、毛巾、獎牌及專屬氣泡飲等好禮，市府持續力推淨零馬拉松，透過使用報名增設環保跑者選項、租用重複性宣傳看板及牌面、提供線上成績查詢及電子證書、補給品選用在地食材、低底盤環保低碳接駁公車、前導車改用電動車等。

「石門水庫楓半馬」活動清晨開跑，6000選手魚貫衝出。（圖由桃市府體育局提供）

「石門水庫楓半馬」活動清晨開跑，吸引中外跑者參加。（圖由桃市府體育局提供）

「石門水庫楓半馬」活動清晨開跑，吸引中外跑者參加。（圖由桃市府體育局提供）

「石門水庫楓半馬」活動清晨開跑，園區景色優美，在地水利署北區水資源分署副分署長曾國柱樂得跟6000人一起跑。（記者李容萍攝）

