    首頁 > 生活

    台中梅川綠園道、廣福陸橋下建親子滑板場 最遲明年元月開放

    2025/12/07 19:25 記者蘇金鳳／台中報導
    市府在梅川綠園道建一座「親子滑板場」。（市府提供）

    市府在梅川綠園道建一座「親子滑板場」。（市府提供）

    讓孩子有多個戶外空間可遊玩，運動局去年底啟用海線首座「梧棲極限運動場」，今年再加碼於西區梅川綠園道與西屯區廣福陸橋下興建兩座「親子滑板場」，預計最慢明年元月中旬就可開放使用，讓市民多了可以親子同樂、動一動的好去處。

    市府近年來利用公園及橋下空間，打造民眾的休憩及孩童的運動場，運動局長游志祥表示，目的就是希望打造出讓各年齡層都能自在活動的環境。其中西區梅川綠園道一直是居民喜愛的午後散步、遊戲與親子共遊的地點，在滑板運動日漸成為受到重視，因此新增的親子滑板場，讓民眾多一項運動空間。

    另外，西屯區廣福陸橋下的親子滑板場則充分利用遮陽、避雨的優勢，將原本就吸引滑板愛好者聚集的空地重新整理得更安全、友善。無論晴雨、放學後或假日，都能看到青少年朋友們、親子家庭在這裡磨練技巧、彼此交流，讓橋下空間更具活力，也成為鄰里日常生活中熟悉的運動景象。

    運動局表示，此次工程由中央「優化全民運動與賽會環境計畫」補助與市府共同投入1000萬元經費完成，兩座場地正在驗收中，預計最慢明年元月中開放使用。

    廣福陸橋下的滑板場，設計配置不同高度與難度的起伏地形。（市府提供）

    廣福陸橋下的滑板場，設計配置不同高度與難度的起伏地形。（市府提供）

