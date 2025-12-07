澎湖捐發票、選好書 募得1550張捐弱勢

愛閱書牆~捐發票選好書，吸引許多愛書民眾前往。（澎湖縣政府文化局提供）

澎湖縣政府文化局為推廣閱讀風氣，培養民眾愛閱讀的習慣，今（7）日辦理「愛閱書牆~捐發票選好書」活動，吸引愛書民眾捐發票、選好書，讓民眾手中的每1張發票都能發揮最大價值、化作公益的力量。

「愛閱書牆~捐發票選好書」活動係，今日在澎湖縣圖書館新知講堂辦理，鼓勵縣民踴躍參與捐發票、選好書，除推廣閱讀外，並結合公益活動，民眾持今年11、12月統一發票2張或電子發票2份，即可兌換1本好書，即可兌換書牆內陳列圖書1本，統一發票8張（電子發票8份）可兌換書牆內陳列暢銷新書1本。

暢銷新書由策展人精心挑選，特別精選百餘本暢銷書涵蓋多元主題，以旅行、人文、成長、情緒療癒、親子閱讀、冒險故事到自我探索為核心，結合生活觀察與溫暖敘事，帶來陪伴、理解與心靈力量，適合各年齡讀者從閱讀中找到勇氣與啟發，包括獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎的《臺灣漫遊錄》、《神展開的國文教室》及《澎湖怪談妖獸多？！妖怪專家跳島採集旅行》等新書，募得發票將全數捐給澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心，做為支持弱勢失能家庭服務基金之用。

現場可供兌換圖書計千餘冊，滿滿的好書讓民眾愛不釋手，許多民眾響應捐發票、選好書，做公益活動，大人、小孩都滿載書香而歸，度過一個愛心滿溢、充實愉快的周末，活動共募集愛心統一發票1550張。

千餘本好書提供民眾兌換，統一發票捐贈弱勢團體。（澎湖縣政府文化局提供）

