屏東國際移民節湧人潮 勝利星村化身世界文化匯流地

屏東國際移民節「新臺祭」系列活動，今在勝利星村壓軸登場。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（台上中間）和民眾一起跳印度舞蹈。（記者羅欣貞攝）

屏東國際移民節「新臺祭」系列活動，今（7）日於勝利星村舉辦「新臺客」講座與「新臺風」市集，縣長周春米下午到場與民眾一起學習印度舞，園區宛如一座躍動的世界文化聚落，吸引大批人潮。

今日壓軸的「新臺風」市集於勝利星村星星廣場登場，屏東縣長周春米說，國際移民節為每年12月18日，屏東提前舉行。今年活動不僅規模擴大，也以全新策展方式，將活動設計成為期3週、橫跨街區與生活空間的文化節慶，透過「新臺客」大講堂、「新臺聚」街角化身展場、「新臺風」市集，呈現移民文化在屏東的真實脈動。

「新臺風」市集聚集來自13個國家的新住民，包含越南、俄羅斯、法國、馬來西亞、泰國、加拿大、西班牙、印尼、土耳其、日本、埃及等，共有31個攤位，讓園區一秒化身地球村。

「新臺客大講堂」以故事為起點，看見跨文化生命軌跡。今日登場的Mana講座〈文化碰撞的火花：Mana的臺灣觀察〉，以日本女性初到台灣時的日常文化衝擊為引子，引導現場民眾重新回望語言、飲食、文化差異中的幽默與真誠，講座笑聲不斷。

「新臺聚」微型展以勝利星村10家店家作為展點串連，推出7場橫跨日、中、越、柬、印、埃的限量體驗活動；另有7家店家共同推出移民節限定優惠，邀請遊客以散步、喝咖啡、選物的方式自然走入文化故事之中。

屏東縣政府社會處表示，今年的移民節不只拉長時間，也重新設計參與方式，從講者的生命故事，到街角展出的生活軌跡，希望民眾用自己的步調，貼近新住民文化的感受與脈動。相關資訊可查詢「屏東縣政府社會處」臉書粉絲專頁。

新住民二代李彥鋒演唱，全場聽得入迷。（記者羅欣貞攝）

今日壓軸的「新臺風」市集於勝利星村星星廣場登場，吸引人潮。（記者羅欣貞攝）

