    台中后里「與水共好」晚會 吸引逾2000人到場

    2025/12/07 18:45 記者歐素美／台中報導
    后里區公所舉辦「與水共好」晚會，現場有民俗、舞蹈等精彩表演。（后里區公所提供）

    后里區公所舉辦「與水共好」晚會，現場有民俗、舞蹈等精彩表演。（后里區公所提供）

    台中市后里區「與水共好」綠能誠信暨水資源宣導活動，在后里區公所盛大舉行，吸引約2,000名民眾到場參與，包含在地居民、社區團體及親子家庭，共同打造一場兼具環境教育與藝術饗宴的社區盛事，現場熱鬧溫馨、氣氛高昂。

    活動自下午起陸續展開，舞蹈、音樂與民俗藝術等多元節目輪番登場，區公所透過精心規劃的演出與互動內容，向大家宣導節水觀念、能源轉型與廉能誠信的重要性，讓永續教育更生活化、親民化，寓教於樂。

    晚會則安排多組特色演出，包括舞團表演、創意音樂秀及特色樂器演奏，其中，花卉裝置藝術點燈儀式成為全場焦點，象徵后里推動永續、清潔城市與幸福公示的願景，吸引民眾拍照打卡，為后里留下屬於這座城市的幸福印記。

    后里區長賴同一除贈致感謝狀給參與演出的團隊及協力單位，肯定其對社區文化與永續教育推廣的貢獻，並表示，希望藉由活動讓節水、節能與誠信理念深植人心，未來也將持續推動環境教育與地方文化結合，打造更美好的幸福后里。

    后里區長賴同一（二排左五）頒發感謝狀給參與演出的團隊及協力單位。（后里區公所提供）

    后里區長賴同一（二排左五）頒發感謝狀給參與演出的團隊及協力單位。（后里區公所提供）

