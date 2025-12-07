為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

    2025/12/07 18:56 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週天氣變化。（氣象署提供）

    未來一週天氣變化。（氣象署提供）

    未來一週2波東北季風陸續報到。中央氣象署預報，明天週一上班日天氣將轉變，北部及宜蘭轉涼有雨，中南部日夜溫差大，週三回溫，週六再轉涼，下週日（14日）下探13度。

    預報員鄭傑仁表示，週一東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨機會，桃園、花東、恆春半島有局部或零星短暫雨，苗栗以南多雲到晴。

    週二桃園以北、東半部有雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有局部大雨機會。週三東北季風減弱，白天氣溫回升，但清晨各地涼冷，日夜溫差大。各地大部分是多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島零星短暫雨。

    週四及週五迎風面雨勢增加，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區局部短暫雨，大台北平地、桃園零星短暫雨。

    週六再一波東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下週日各地明顯轉涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，鄭傑仁說明，週一到週六各地早晚16至19度，中南部白天可達28、29度，溫差較大；北部及宜蘭白天溫度，今天27度，明天降至22、23度，週二降至約20度，週三爬升至28度，週四及週五26、27度，週六約25度左右。

    下週日受東北季風影響，清晨明顯降溫，中部以北及宜蘭降至15、16度，花東及南部17、18度，近山區平地可能再低1至2度，有機會下探13度；白天北部及宜蘭最高19、20度，中部約23度，南部約27度。

    鄭傑仁也提醒，週一清晨苗栗以南地區，週三及週四清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾行車用路注意安全。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播