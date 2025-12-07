2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

未來一週天氣變化。（氣象署提供）

未來一週2波東北季風陸續報到。中央氣象署預報，明天週一上班日天氣將轉變，北部及宜蘭轉涼有雨，中南部日夜溫差大，週三回溫，週六再轉涼，下週日（14日）下探13度。

預報員鄭傑仁表示，週一東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨機會，桃園、花東、恆春半島有局部或零星短暫雨，苗栗以南多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

週二桃園以北、東半部有雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有局部大雨機會。週三東北季風減弱，白天氣溫回升，但清晨各地涼冷，日夜溫差大。各地大部分是多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島零星短暫雨。

週四及週五迎風面雨勢增加，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區局部短暫雨，大台北平地、桃園零星短暫雨。

週六再一波東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下週日各地明顯轉涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，鄭傑仁說明，週一到週六各地早晚16至19度，中南部白天可達28、29度，溫差較大；北部及宜蘭白天溫度，今天27度，明天降至22、23度，週二降至約20度，週三爬升至28度，週四及週五26、27度，週六約25度左右。

下週日受東北季風影響，清晨明顯降溫，中部以北及宜蘭降至15、16度，花東及南部17、18度，近山區平地可能再低1至2度，有機會下探13度；白天北部及宜蘭最高19、20度，中部約23度，南部約27度。

鄭傑仁也提醒，週一清晨苗栗以南地區，週三及週四清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾行車用路注意安全。

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法