週一北宜氣溫轉涼 北部、東部注意有陣雨

週一東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨。（資料照）

週一（8日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度。

中央氣象署預報，週一東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，苗栗以南地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週一北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，而各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物；澎湖多雲時晴，20至23度，金門晴時多雲，17至23度，馬祖晴時多雲，16至19度。

關於明天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一新一波東北季風增強南下，北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨天氣，北部山區、宜蘭一帶有局部較大雨勢發生機會，中南部雲量也會增多一些，但是降雨的機會不高。在苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫會降到21-23度，中部及花東地區受影響就很有限，白天高溫仍有24-26度，南部地區白天高溫更是持續可達27-28度或以上。

紫外線指數方面，週一台東縣為「高量級」；基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週一東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積；清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週一北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，而各地早晚低溫約16至19度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一台東縣為「高量級」；基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法