    首頁 > 生活

    推廣西拉雅族語 台南大內頭社分校圍牆陶版畫問候

    2025/12/07 18:16 記者劉婉君／台南報導
    台南大內國小頭社分校圍牆的陶版畫，介紹西拉雅族的問候語。（記者劉婉君攝）

    台南大內國小頭社分校圍牆的陶版畫，介紹西拉雅族的問候語。（記者劉婉君攝）

    台南大內國小頭社分校圍牆，近日新添10面陶版畫，每一面都有1個西拉雅族語的問候詞搭配圖畫，讓民眾可以輕鬆跟著畫學習，希望更多人認識西拉雅族語、看見大內頭社。

    台南市大內區頭社聚落以西拉雅族人居多，頭社西拉雅文化發展協會與頭社教會近年來積極合作推廣西拉雅族語及十字繡，最近再完成10面西拉雅族語的陶版畫，包括歡迎、謝謝、吃飯、不客氣等，讓族人或外地民眾經過頭社分校時，都能跟著陶版畫一起學西拉雅族語。

    頭社西拉雅文化發展協會監事連彗安表示，陶版畫的圖騰源自西拉雅族語繪本，約20名社區居民在陶藝老師宋健誠的指導下，花費3、4個月完成，希望透過簡單易懂的圖案，讓看的人一目瞭然，可以輕鬆學習。

    連彗安說，頭社居民日常生活中還保有部分西拉雅族語，例如Silia（辣椒），當地地名大匏崙也是源自西拉雅族語。如今西拉雅族正名已獲通過，希望更多族人與民眾認識西拉雅族的語言與文化，未來將陸續增加更多族語的陶版畫，社區導覽時也會以此為第1站，期盼透過族語及十字繡等文化推廣，讓大內頭社被更多人看見。

    西拉雅族語的陶版畫簡單易懂，近看還可看到參與創作居民的落款。（記者劉婉君攝）

    西拉雅族語的陶版畫簡單易懂，近看還可看到參與創作居民的落款。（記者劉婉君攝）

    台南大內國小頭社分校圍牆的陶版畫，介紹西拉雅族的問候語。（記者劉婉君攝）

    台南大內國小頭社分校圍牆的陶版畫，介紹西拉雅族的問候語。（記者劉婉君攝）

