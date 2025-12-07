數量有限！ 高雄公費流感疫苗僅剩1.2萬劑 打完就沒了

高雄市今年度公費流感疫苗目前僅剩約1.2萬劑，符合資格民眾應儘快接種。（高雄市衛生局提供）

秋冬季是流感的流行期，高雄市今年採購81萬4750劑公費流感疫苗，自10月1日開始接種，至今僅剩1萬2000多劑，衛生局呼籲符合接種的民眾儘快接種，以避免流感重症的風險。

高雄市流感疫苗於全市640家合約醫療院所及社區接種站施打，衛生局表示，流感疫苗接種服務至疫苗用罄為止，合約院所名單均已於衛生局官網「流感疫苗專區（https://gov.tw/RZj

）」公布，每日中午12點亦更新各院所疫苗庫存資訊，因剩餘疫苗數量有限，院所均採隨到隨打原則並僅提供「當診次」預約，建議民眾前往前先致電確認疫苗餘量，以避免撲空。

衛生局提醒，保持良好衛生習慣，勤洗手、配戴口罩，身體不適時儘速就醫，有助降低感染風險並避免重症發生。尤其近期氣溫變化大，民眾務必落實個人衛生與咳嗽禮節，如出現發燒及類流感症狀，勿勉強上班上課，儘速就醫，若經診斷並依醫囑使用抗病毒藥物，保護自己與家人健康。

