花蓮光復400多公頃農地高鹼土覆蓋 農改場提3方法改良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖923潰決，造成下游地區光復一帶農田約400多公頃遭大量土砂淹沒，厚度從最少的10幾公分到2、3公尺，花蓮區農業改良場災後調查確認淤土無重金屬污染疑慮，不過有些土壤酸鹼值高達8、屬於高鹼性土壤，農改場依照淤積深度提出3套復耕策略，並在光復鄉受災田區示範冬裡作種植，希望受災農地能在春作前恢復生產。

馬太鞍溪堰塞湖溢堤後快3個月，光復鄉市區街道已大致恢復原狀，但靠近堤防一帶原本綠意盎然的農田，現在變成一堆土砂，馬太鞍溪河道兩旁的農田，仍然是一片銀灰色的土砂，農業部預估約有600萬至700萬立方公尺淤土堆積在農田，光是清淤跟復育土壤就相當棘手，花蓮區農業改良場在災後進行實地挖掘與採樣分析。

花改場作物環境科助理研究員倪禮豐說，堰塞湖沖積下來的土都是鹼性土，pH值平均約8.3至8.5，且有機質含量很低、不到0.1%，新土壤其實極度貧瘠。依淤土深度分為10公分以下、10至20公分及20公分以上，分別有不同的土壤改良技術與後續作物栽培方式。

倪禮豐表示，若淤土達20公分以上，農友可使用硫磺降低酸鹼值，並以每公頃20公噸以上有機質肥料與表土混合，增加土壤有機質，整完地後再撒播豆科等綠肥種子，若有餘裕也可以種植油菜、蘿蔔、蕎麥等非豆科的冬裡作。淤土低於20公分可以和原來的土層混合，把上、下層的土壤拌勻，以改善土壤內不利種植的因子，且補充的有機肥與之前的土壤性質接近，農友可以直接復耕。

農改場也在受災田區建立示範區，將分別以蘿蔔、玉米、大豆、甘藷與樹豆等作為選擇，搭配深耕、施用有機質肥料、種植綠肥等提升地力，評估不同處理對土壤恢復速度與作物生長表現的影響，期望透過示範試驗，提供可行田間管理模式，逐步恢復農地健康；明年則可望進行玉米及大豆等雜糧的量產試驗。

「想到就頭痛」，受災農民林泓薪說，他種植的6.8公頃稻田淤土深度不一，最深達50公分，原本即將結穗的水稻全數遭洪水毀損，只能被迫休耕1年，連同水井受損損失逾200百萬元，坦言對試種沒有很大的信心，不知會不會成功。

農地地主黃淑芬則表示，她們家農地上面有一堆垃圾，甚至有針頭、玻璃，要全部清理乾淨不可能，一定要上面的土全部換掉，希望政府提供更多補助。

花蓮區農改場秘書葉育哲回應指，陸續收到農友提出的購價補助、換地等建議，將彙整意見後與相關單位共同研擬更具體的措施。

