馬太鞍溪堰塞湖2億土方隱憂 林保署：復育邊坡減緩表土流失

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，堰塞湖水位目前危險度降低，但上游崩塌區仍存近2億方鬆動土方。圖為11月底狀況。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，堰塞湖水位目前危險度降低，但上游崩塌區仍存近2億方土成為未來10年最大隱憂，一旦遇到颱風豪雨，鬆軟的土砂就會被沖刷到下游墊高河床。林業及自然保育署花蓮分署規劃短期與中長期治理措施，除了開便道把機具送到靠近堰塞湖的山區內，也大量收集原生植物種子，啟動無人機撒播，減緩表土流失。

林保署指出，短期治理方面，規劃非汛期間，機具沿溪床開闢便道至堰塞湖，視山區狀況決定未來處置方式；另針對不穩定的邊坡，預計年底前完成草籽撒播，以減緩表土流失。中長期的部分，包括於下游河谷設置臨時攔砂壩或攔石網，阻擋土砂瞬間大量下移，同時水利署在下游進行堤防加高與補強工程，進行深槽疏濬，提升馬太鞍溪整體通水能力。

林保署花蓮分署辦理「原生植物採集與種源保存實務」課程，分署長黃群策說，馬太鞍溪堰塞湖上游崩塌地已迫切需要復育，而復育所需的種子量龐大，以在地原生植物做為種源，不僅能確保生態適合度，更能維持供應穩定性。因熟悉地貌與季節變化的光復居民是不可或缺的重要夥伴，分署已完成崩塌地評估並規劃區域復育策略，後續將透過居民參與逐步落實。

在崩塌區噴灑原生種子不是花蓮第一次，去年0403地震造成太魯閣國家公園處處坍方，不少植被也隨土石崩塌而剝落，太魯閣國家公園管理處也在學者專家跟志工合作下，採集原生植物種子製成種子球，噴撒在中橫公路邊坡工程上，希望原生植物能捷足先登。歷經1年多後，已見公路邊坡上長出不少原生植物，逐步恢復綠色。

