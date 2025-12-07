高雄中路國小百年鎮校老榕 列阿蓮首棵受保樹木

中路國小「鎮校之寶」百年老榕，至少已繁衍4代，枝繁葉茂，陪伴世代學子共度求學時光。（高市農業局提供）

高市阿蓮區中路國小「鎮校之寶」百年老榕樹，市府農業局列為阿蓮首棵受保護樹木，配合校慶活動熱鬧揭牌，校方將推動「走讀阿蓮」課程，讓百年老榕成為地方生命力與情感的象徵。

中路國小創校於日治大正11年（1922）4月1日，原名「阿蓮公學校中路分教場」，校門口即栽種榕樹，老榕歷經百年歲月至少已繁衍4代，1999年曾遭颱風吹倒，2013年又因豪雨側枝幹中空腐朽斷裂，幸經大崗山人文協會、農委會林試所等單位協助搶救，百年老榕再展生機。

農業局指出，縣市合併後，市府重新制定相關自治條例，並成立特定紀念樹木保護審議會，由學者專家依據樹齡、歷史、文化等面向審議全市珍貴樹木，並定期進行健檢、保護棲地，目前高市共有741棵特定紀念樹，其中18棵因其特殊性與代表性，依據「森林法」列為「受保護樹木」。

農業局將中路國小鎮校百年老榕，列為阿蓮首棵受保護樹木（編號：阿蓮保001），為促進老樹健康成長，期間邀請專家多次會勘，並與校方合作改善棲地周邊環境，包括縮減車行動線、擴大根系生長空間、設置氣根導氣管等，讓老樹未來更加健康茁壯生長。

林業保育署屏東分署表示，森林法已於104年修正增訂《樹木保護專章》，將非屬森林的樹木一併納入森林法規範，並由地方主管機關對轄區內樹木進行普查，認定受保護樹木造冊公告。

感謝高市府重視樹木保護，中央補助地方政府辦理受保護樹木的調查、維護、健檢等，多年來已累積不少基礎資料及成果，期待能讓更多民眾了解這些承載地方歷史情感記憶的樹木，並讓未來世代都能共享這些自然資源與城市記憶。

