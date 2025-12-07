為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉大農村生活營 百名學童製作稻草人、烤地瓜

    2025/12/07 16:57 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義大學農藝志工服務隊投入「農村生活營服務」邁入第24年。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉義大學農藝志工服務隊投入「農村生活營服務」邁入第24年。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉義大學農藝志工服務隊投入「農村生活營服務」邁入第24年，今天在嘉大蘭潭校區帶領嘉市西區逾100位學童體驗「稻草星人防衛戰」與「外太空能源危機控地瓜」等活動，參與對象除了一般家庭學童，也免費招待低收入戶家庭、隔代教養與單親家庭學童，現場氣氛熱鬧歡愉。

    此次活動由教育事務基金會、嘉大學務處課外活動組經費補助，參與學校包括興嘉、僑平、大同、育人、北園、世賢、垂楊、志航及港坪等9所小學學童。

    活動總召黃安寧說，此次活動為期兩天於昨天與今天登場，主題「啪嗒！卡在CN （卡通頻道）外太空小鎮48小時農村生活體驗營」，帶領學童前往神秘的CN外太空小鎮探索農村生活的樂趣。

    活動項目包括稻草星人防衛戰、外太空能源危機控地瓜、太空能量補充糕餅及墨西哥捲餅製作、太空彈珠台、創意星球電視台、星光收穫季（營火晚會）、星際探險、星球運動會、魔法視窗（裝飾萬花筒）等，讓學童從活動中認識卡通人物與外太空世界。

    重頭戲稻草星人防衛戰，指導學童進行製作稻草人DIY，學習保護水稻免受小鳥及烏鴉危害；外太空能源危機控地瓜，採用磚窯烤有機地瓜，讓學童學習珍惜食材的重要，完成後大家吃得特別開心。

    指導老師侯金日表示，農藝志工隊長期推動社區關懷舉辦的農村生活體驗營服務活動，24年來嘉惠嘉義市區學童逾5800名，志工夥伴付出許多心力，獲得家長與學童高度認同。

    學童進行稻草人DIY，學習保護水稻免受小鳥及烏鴉危害。（嘉大農藝志工隊提供）

    學童進行稻草人DIY，學習保護水稻免受小鳥及烏鴉危害。（嘉大農藝志工隊提供）

