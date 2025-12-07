為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超狂！全國燒鵝比賽 這家3連霸

    2025/12/07 16:51 記者黃淑莉／雲林報導
    3連霸的鵝邸家燒鵝專賣業者把烤鴨鍋爐搬到現場，師傅現場處理，香氣撲令人垂涎三尺。（記者黃淑莉攝）

    3連霸的鵝邸家燒鵝專賣業者把烤鴨鍋爐搬到現場，師傅現場處理,香氣撲令人垂涎三尺。（記者黃淑莉攝）

    燒烤到外皮金黃的燒鵝光看就讓人垂涎三尺。（記者黃淑莉攝）

    燒烤到外皮金黃的燒鵝光看就讓人垂涎三尺。（記者黃淑莉攝）

    推廣國產鵝肉，中華民國養鵝協會今（7）日在古坑綠色隧道舉辦「2025金牌燒鵝爭霸賽」，協會理事長蔡瑞堂指出，全國鵝隻每年賣出約400萬隻，相較燒鴨名氣及銷售量，燒鵝還有成長空間，透過推廣盼能開拓後端通路。

    10年前國內爆發鵝禽流感疫情，重創國內養鵝產業，經過10年努力產業漸漸回復，目前全國養鵝戶數約有1000戶，不過因飼養環境、飼料價格漲，飼養成本增加，養鵝協會透過各項推廣活動搶攻消費市場。

    雲林縣養鵝數量高居全國之冠，選擇在雲林舉辦燒鵝爭霸賽，今年已是第3年，蔡瑞堂說，國內燒鴨、烤鴨市場已有相當名氣，反之營養價值高的鵝肉仍有成長空間，希望透過活動推廣鵝肉料理，打開後端通路，提高飼養量及產值。

    農業部畜牧司副司長周志勳表示，透過推廣活動讓鵝從畜牧場到餐桌，再走進家戶，重新認識國產鵝的營養，進一步提升市場能見度與消費意願。

    3連霸業者曝祕方

    今天參賽的11家有來自台北、高雄、雲林等縣市，每家都拿出招牌燒鵝料理，現場香氣撲鼻，一隻隻烤燒得金黃燒鵝掛在現場，光看就讓人垂涎三尺，試吃民眾大排長龍。成績揭曉金牌為鵝邸家燒鵝專賣、銀牌高雄福華大飯店珍珠坊、銅牌御饌臻品。

    三連霸的鵝邸家燒鵝專賣業者郭芳銘說，選用國產溫體鵝肉，3天前就用獨家祕方醃漬入味，再用爐子溫火燒烤。

    各攤位剛出爐的燒鵝料理試吃大排長龍。（記者黃淑莉攝）

    各攤位剛出爐的燒鵝料理試吃大排長龍。（記者黃淑莉攝）

