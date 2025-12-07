桃園青農陳士賢以優質「桃園3號」 勇奪日本稻米最高榮譽金賞獎

桃園市大園區青農陳士賢，靠著用心栽種的「桃園3號」，拿下日本「第27屆米・食味分析鑑定國際大賽」最高榮譽金賞獎。（圖由桃市府農業局提供）

日本「第27屆米・食味分析鑑定國際大賽」今（7）日舉行頒獎典禮，桃園市大園區青年農民陳士賢，靠著用心栽種的「桃園3號」，從5070件作品中脫穎而出，一舉拿下最高榮譽金賞獎。

陳士賢表示，爲了參加此次大會，從土壤、栽培環境、氣溫、施肥、育苗、病害蟲防治、收穫、乾燥等方面都精心準備，不僅依靠經驗，更利用科學的測量儀器，學習前輩農戶經驗，並參與桃市府主辦的質量提高培訓。

他表示，能獲獎真的很高興，希望這個獎項，能成為台灣更多的農戶和團體、學校參加大米、味道分析鑑定國際大賽的契機，藉由比賽可以看到更高水平的人、學到很多東西，他將進一步提高自己的稻米質量，同時將經驗分享給桃園的農戶們。

桃市府此次集結在地稻米達人參與大賽，陳士賢以「桃園3號」參賽，一舉拿下最高榮譽金賞獎，農業局長陳冠義也率領市米穀公會理事長蘇柏嘉、大園農會理事長謝岳龍及各區農會幹部與多位稻米達人，組成桃園農業隊前往交流並擔任加油團。

市長張善政表示，桃市府今年一共輔導了12位農民、13 件作品參賽，每位農民都以優異的食味值、整粒值和味度值展現桃園優質米的整體實力，陳士賢能從5000多件米樣中勝出，靠的是一年到頭非常扎實的田間管理及後製，把品質維持在最完美的狀態，這份成績是努力、專業的最佳證明。

陳冠義表示，桃園農業隊此行也拜訪桃園姊妹市筑波未來市，受到市長小田川、議會議長鍾江禮生奈與副議長岡本等貴賓熱情接待，在評鑑大會現場亦與茨城縣大井川知事、多位日本國會議員交流，大家都對桃園稻米的品質給予非常高的肯定，農業局更帶上與故宮聯名的「桃茶寶盒」，讓桃園的茶與文化在日本被看見。

陳冠義說明，除了比賽大放異彩，農業局於會場設置「桃園好農 TAOYUAN」展示攤位，展出包括大園大賀米、新屋新香米、中壢芭寶米、觀音荷田香米、桃映紅茶、東方美人茶、觀音米香、桃園蜂蜜等多項農特產品，桃園行銷攤位廣受歡迎，日本民眾及企業都特地停下來品嚐，許多糧商更直接表達合作意願，洽談簽署合作意向書MOU，初估談妥出口12貨櫃桃園稻米，約6000萬日幣訂單，並相約近期到桃園實地參訪、洽談引進桃園好米。

陳冠義表示，金賞獎公布後，更有多家日本糧商主動上前洽談並指出，日本因天候與政策調整使部分地區稻米供應吃緊，桃園米不只品質穩定，風味也非常有競爭力，是日本市場很期待的產品。

桃市府組成桃園農業對，由農業局長陳冠義領軍，前往茨城縣筑波未來市交流並擔任加油團。（圖由農業局提供）

桃園市大園區青農陳士賢（中），靠著用心栽種的「桃園3號」，拿下日本「第27屆米・食味分析鑑定國際大賽」最高榮譽金賞獎，右為桃市府農業局長陳冠義。（圖由桃市府農業局提供）

