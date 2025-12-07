為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    亞洲第一站！超級瑪利歐台中路跑 2場逾萬粉絲邊跑邊拍照

    2025/12/07 16:23 記者蘇金鳳／台中報導
    超級瑪利歐在台中舉行亞洲第一站路跑。（市府提供）

    超級瑪利歐在台中舉行亞洲第一站路跑。（市府提供）

    知名經典遊戲角色「超級瑪利歐（Super Mario）」的首場主題路跑「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」台中場今（7）日於台中中央球場舉行，做為亞洲第一站，規劃3.5公里賽道，並分為上午與下午2場，共吸引逾萬名粉絲熱情參與，歡樂開跑，活動現場沿途設有充滿玩心的互動拍照區，能見到瑪利歐、路易吉、碧姬、耀西、奇諾比奧等經典角色，讓跑者一邊拍照還能一邊路跑，留下美好回憶。

    運動局長游志祥感謝主辦單位用心推廣路跑，他表示，台中成為「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」全球首站，一舉吸引各地大小朋友前來，充分展現城市滿滿的運動能量與創意氛圍。今日許多親子跑者一起開跑，一路笑聲、加油聲此起彼落，為結合遊戲與運動的盛會。

    主辦單位總經理余俊芳說，超級瑪利歐在台灣受到許多粉絲喜愛，更是許多人的童年記憶；此場趣味路跑規劃3.5公里賽道，並分為上午與下午2場，讓更多親子粉絲都能參與。主角瑪利歐也親臨現場領跑，為參加路跑的跑者們加油。活動同時結合公益，將部分運動物資捐贈社福團體，推廣全民運動與愛心行動。

    超級瑪利歐台中場今（7）日於台中中央球場舉行，規劃3.5公里賽道，並分為上午與下午2場，共吸引逾萬名粉絲熱情參與，歡樂開跑。（市府提供）

    超級瑪利歐台中場今（7）日於台中中央球場舉行，規劃3.5公里賽道，並分為上午與下午2場，共吸引逾萬名粉絲熱情參與，歡樂開跑。（市府提供）

