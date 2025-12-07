為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    出國搭這時段航班「最香」？ 他在候機室驚呆 一票人大讚行程超爽！

    2025/12/07 16:55 即時新聞／綜合報導
    「紅眼班機」CP值最近在網上掀起討論。示意圖。（資料照）

    「紅眼班機」CP值最近在網上掀起討論。示意圖。（資料照）

    近日一位去日本旅遊的網友選擇凌晨的航班，一到機場發現和他一樣搭「紅眼班機」的人超多，拍照分享到社群。其貼文曝光後引發熱議，不少人贊同凌晨的紅眼班機「最香」，出國能有更多時間去趴趴走，但也有人直言上了年紀不適合這種容易睡眠不足的行程。

    所謂紅眼班機是指在深夜到凌晨起飛的航班，通常在隔日清晨或早上抵達目的地，票價較為便宜，但因為乘客在機上過夜，睡眠品質差，下機常有眼睛紅腫疲憊的狀況，因此得名。一位選擇搭紅眼班機的網友，最近在Threads分享凌晨2點桃園機場候機室的照片，滿滿都是旅客，讓他忍不住驚呼：「紅眼飛東京的人也太多了吧？」

    網友紛紛表示，「2點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到，2點起飛，到日本6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿！」、「這班超讚啊！我一上飛機就睡死，起床就開玩，入境也不怎麼需要等」、「對我這種到哪都能睡的人來說，紅眼CP值超高」、「我很喜歡紅眼班機欸，因為我不需要睡覺」、「絲滑入境東京不好嗎？」、「我也喜歡飛紅眼，上機直接睡下飛機就開始玩，完全沒有浪費時間」。

    不過也有過來人直言，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「上了年紀沒辦法紅眼班機了，整晚沒睡第一天真的好痛苦」、「我年輕時也這樣玩，現在玩不動了」、「年紀大了就沒辦法選這時段了，太累」、「不是特種兵扛不住」、「老了就先不要這時間飛」、「體驗過一次，真的是太累了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播