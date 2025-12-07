出國搭這時段航班「最香」？ 他在候機室驚呆 一票人大讚行程超爽！

「紅眼班機」CP值最近在網上掀起討論。示意圖。（資料照）

近日一位去日本旅遊的網友選擇凌晨的航班，一到機場發現和他一樣搭「紅眼班機」的人超多，拍照分享到社群。其貼文曝光後引發熱議，不少人贊同凌晨的紅眼班機「最香」，出國能有更多時間去趴趴走，但也有人直言上了年紀不適合這種容易睡眠不足的行程。

所謂紅眼班機是指在深夜到凌晨起飛的航班，通常在隔日清晨或早上抵達目的地，票價較為便宜，但因為乘客在機上過夜，睡眠品質差，下機常有眼睛紅腫疲憊的狀況，因此得名。一位選擇搭紅眼班機的網友，最近在Threads分享凌晨2點桃園機場候機室的照片，滿滿都是旅客，讓他忍不住驚呼：「紅眼飛東京的人也太多了吧？」

網友紛紛表示，「2點的紅眼班機是最香的，當天下班，22點出發到機場報到，2點起飛，到日本6點，到飯店櫃檯寄行李，一整天玩好玩滿！」、「這班超讚啊！我一上飛機就睡死，起床就開玩，入境也不怎麼需要等」、「對我這種到哪都能睡的人來說，紅眼CP值超高」、「我很喜歡紅眼班機欸，因為我不需要睡覺」、「絲滑入境東京不好嗎？」、「我也喜歡飛紅眼，上機直接睡下飛機就開始玩，完全沒有浪費時間」。

不過也有過來人直言，「睡眠品質極差，只有年輕人適合」、「33歲前覺得還行，35歲以後還是別了，坐一次就要往生，當天下午跟行屍走肉一樣」、「上了年紀沒辦法紅眼班機了，整晚沒睡第一天真的好痛苦」、「我年輕時也這樣玩，現在玩不動了」、「年紀大了就沒辦法選這時段了，太累」、「不是特種兵扛不住」、「老了就先不要這時間飛」、「體驗過一次，真的是太累了」。

