打造新世代創客教育 新北、嘉義教師攜手用AI看故宮山水畫

新北市教育局攜手嘉義縣教育處、高中教育輔導團及國立故宮博物院南部院區，今（7日）、明（8日）2天共同舉辦「從三公山水畫到阿里山」AI教案發表暨教師研習，透過AI技術讓北宋山水名作與台灣自然風景進行跨越千年的對話，展現科技融入文化的創客教育新能量。

新北市教育局指出，新北與嘉義教師組成「嘉新聯盟」，今天共同在故宮南院發表跨縣市共創教案並實地觀展，提升教材的文化厚度；明天將走訪嘉義板陶窯交趾剪黏工藝園區，讓科技、文化、土地與工藝完整串連。新北市與嘉義縣113學年度起深化合作，教師團隊將AI與地方文化整合成課程，讓「科技的創意」承載「土地的故事」，研發具人文素養與跨域視野的創客教學模式。

本次研習集結新北49所創客學校校長與教師，以及嘉義縣竹崎高中與永慶高中共同參與，現場除了分享教案，也規劃VR沉浸式展廳、AI山水畫境互動、AI立體書生成、藍晒書籤手作等體驗，教師們在互動交流中激盪更多AI教學的創意火花。

板橋高中教師顏椀君說，這次研習最獨特的價值在於「讓千年山水真正走進學生生活」，透過VR、AI生成與在地風景比對，學生得以在不同時代、不同文化中看見大自然永恆的美感，彷彿與宋代畫家一同步入山林。

教育局表示，創客教育不是單純動手做，而是以科技為媒介、以文化為底蘊，培養學生跨域的學習能力，新北市預計明年推出「月月有創客」系列活動，包括親子家庭創客日、創客市集等，相關資訊可至「新北市技職教育資源網」查詢。

