宜蘭頭城出土木質構件 學者研判百年前歷史文物

宜蘭頭城鎮建築工地2日挖出的木質構件，究竟是古代沉船遺構？還是早期漂流木？各界爭論不休。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣頭城鎮建築工地2日挖出的木質構件，究竟是古代沉船遺構？還是早期漂流木？各界爭論不休，宜蘭地方史學者張文義今天（7日）發文指出，依照現場畫面研判，疑為101年前深埋地下的歷史文物，並非漂流木。縣府文化局回應，會再邀請學者研究鑑定。

這批木質構件重見天日後，一度傳出是古沉船，縣府3日勘查研判是早期漂流木，經人為加工成用途不明的構造物，5日邀集考古遺址2位專家學者現勘，未發現史前或歷史時間考古文化層，認定工地範圍不是位於考古遺址內，但勘查結果未讓外界完全信服。

張文義指出，此次出土的船型木料，就在昔日烏石港河道旁邊，以歷史角度和現場情況看來，可能是1924年發生颱風大雨後被泥沙埋沒在地下，歷經101年後，被人挖出來，在在訴說著頭城河道航運歷史。

張文義認為，這些沾滿泥沙的木料，深埋地下數公尺，還保存良好，另外也有陶片，是不可多得文物，可印證地方上河道航運史，屬於歷史文物，不是漂流木，值得珍惜。

縣府文化局表示，這批木質構件已運到中興文創園區暫置，後續將向文化部文資局請益，安排相關領域學者深入研究，挖到木質構件的建築工地暫時停工，經縣府同意才能復工，日後若獲准復工，要委託考古專家學者施工監看，如果再挖出疑似遺跡的人造物，就必須再停工。

這批木質構件已運到中興文創園區暫置。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣府5日邀專家學者現勘，認定工地範圍不是位於考古遺址內。（圖由宜蘭縣府提供）

