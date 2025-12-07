為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南水雉冬季調查完成 受氣候影響較去年減少近百隻

    2025/12/07 16:05 記者王涵平／台南報導
    第11年「菱角鳥大調查」今日順利完成，水雉族群數量較去年減少95隻。（圖由官田水雉生態教育園區提供）

    第11年「菱角鳥大調查」今日順利完成，水雉族群數量在去年突破3000隻以上，然而受氣候變遷影響，今年夏季遭遇丹娜斯颱風，導致菱角田面積受損與水雉族群減少，冬季調查結果總數為2934隻，較去年減少95隻。

    菱角田是水雉重要的棲地與產業基礎，水雉又稱「菱角鳥」，主要生活於由浮葉性水生植物構成的濕地環境，其中菱角田更是牠們關鍵的棲息地。水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育幼雛。丹娜斯颱風造成菱角田大幅受損，水雉夏季族群量因此下降，影響延續至冬季。雖然水雉總量減少95隻仍在自然族群波動範圍內，但氣候變遷對濕地農業與野生動物的衝擊已逐漸浮現。

    2015年起，官田水雉生態教育園區與生物多樣性研究所合作推動冬季水雉調查，以公民科學方式進行。每年12月第1個週日上午固定調查，今年調查共有38里52個樣區、86位調查員參與，鳥友來自台中、彰化、嘉義、台南與屏東，許多人是連年響應的「老鳥」，也有許多初次加入的新朋友，呈現老鳥帶新鳥的良好傳統。

    今年有多所南部大學響應，包括嘉義大學與屏東科技大學學生由學長姐帶領共同參與。嘉義大學生物資源學系鳥類生態研究室蔡若詩老師更帶領20位學生加入，希望將關心野鳥與生態調查的文化持續傳承。

    園區表示，為感謝調查員的投入，今年邀請生態廚師提供由在地保育食材製成的點心，包括保護石虎農作「山蕉」以及珍珠柑、紅肉柳丁等。並由美濃阿嬤製作客家菱仁粽。

    第11年「菱角鳥大調查」今日順利完成，水雉族群數量較去年減少95隻。（圖由官田水雉生態教育園區提供）

