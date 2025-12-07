樹枝影響安全客運司機爬樹摘除 恐違規開罰3千元起跳

1名國光客運司機因為人行道樹木生長太茂密，擔心影響交通安全而爬樹摘除樹枝。（圖擷取自Thread社群平台）

新北市三重區國光客運重陽站日前有1名司機發現人行道的路樹遮蔽視線，影響交通安全，竟然爬上約2層樓高的樹摘除危險枝幹，過程驚險被乘客拍下PO上網。事後司機解釋，因樹木超出路面，擔心危害旅客安全才移除；三重區公所表示，隨意破壞樹木恐違反新北市樹木保護自治條例，面臨3000元至5萬元罰鍰，考量此案情節特殊，若有人提出檢舉，再與市府討論。

國光客運司機回應，由於當下樹木已經超出人行道路面，任何1台客運車輛經過都有可能敲破玻璃，危害車內旅客安全，三重區站務員告知他可否幫忙除掉樹枝，免得其他車一不小心被敲破玻璃，傷及更多旅客，後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

司機說，他心想只要花約5分鐘時間把樹木拆除，就能恢復道路安全，也不用擔心其他車輛旅客的安全，如果等通報相關單位再來鋸樹，期間可能會傷及更多車，因為樹的高度不高，搭配椅子就可以爬上去，評估沒有危險性才會直接爬上去摘除，過程中感謝其他旅客幫忙，讓事情圓滿落幕，旅客也平安載達台中目的地。

三重區公所經建課長王科明表示，根據新北市樹木保護自治條例，未經核准擅自砍伐、修剪或破壞樹木，可處以3000元至5萬元罰鍰，但是實際行為要有人提出檢舉，基於該名司機是好意，如果公所接獲檢舉，會再與市府綠美化環境景觀處討論是否裁罰。

王科明說，若民眾遇到人行道樹木生長太茂盛影響安全的情況，可以撥打1999市政專線或通報區公所，市府都會立即派員前往現場修剪或移除危險樹枝，呼籲民眾遵守法律規定。

