蔣萬安曾吞罰！ 北市自行車不依標線行駛 10個月取締885件

圖為去年10月蔣萬安違規騎乘行穿線。（資料照）

台北市區自行車道總長412.53公里，其中人車共道佔352.01公里，今年截至10月，自行車不依標線行駛件數累計取締多達885件，市長蔣萬安去年也曾被抓包，騎自行車穿越斑馬線挨罰800元，市議員李明賢直言，市府若不趕快有所作為，騎士被開罰的問題會一再發生；對此，交通局回應，目前正在積極盤點人車共道路段，補畫自行車穿越道線。

李明賢指出，行人與自行車共道路段，部分穿越路口僅有斑馬線，並無自行車穿越道，騎士只能下車用牽的，才能合法通過馬路，實際上多數民眾都是用騎的，進而吞下一張罰單。市警局統計自行車不依標線行駛取締件數，2022年171件、2023年349件、2024年529件，今年還沒過完，截至10月就已多達885件，其中，1月至8月661件，9、10月合計224件。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，物理空間上可以補畫自行車穿越線的路段，交工處今年盤點完成、明年施工改善，如果無法劃設，再請交通部評估能否在法理上，可以解釋將行穿線視為人車共道的延伸，今年6月曾行文中央，目前尚未獲得回覆，也會請同仁主動辦理會勘，邀集交通部人員與會，讓中央能夠理解地方遇到的問題。

李明賢說，交通局一方面去補劃、警察局一方面去取締，民眾反映明明是設計制度太慢，該劃設卻未劃設，加上標示不清及宣導不足，誤入陷阱卻要受罰，很不合理。交通局允諾加強宣導，並於年底盤點完成八橫八縱路段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法