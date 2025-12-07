為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔣萬安曾吞罰！ 北市自行車不依標線行駛 10個月取締885件

    2025/12/07 15:56 記者董冠怡／台北報導
    圖為去年10月蔣萬安違規騎乘行穿線。（資料照）

    圖為去年10月蔣萬安違規騎乘行穿線。（資料照）

    台北市區自行車道總長412.53公里，其中人車共道佔352.01公里，今年截至10月，自行車不依標線行駛件數累計取締多達885件，市長蔣萬安去年也曾被抓包，騎自行車穿越斑馬線挨罰800元，市議員李明賢直言，市府若不趕快有所作為，騎士被開罰的問題會一再發生；對此，交通局回應，目前正在積極盤點人車共道路段，補畫自行車穿越道線。

    李明賢指出，行人與自行車共道路段，部分穿越路口僅有斑馬線，並無自行車穿越道，騎士只能下車用牽的，才能合法通過馬路，實際上多數民眾都是用騎的，進而吞下一張罰單。市警局統計自行車不依標線行駛取締件數，2022年171件、2023年349件、2024年529件，今年還沒過完，截至10月就已多達885件，其中，1月至8月661件，9、10月合計224件。

    交通局表示，物理空間上可以補畫自行車穿越線的路段，交工處今年盤點完成、明年施工改善，如果無法劃設，再請交通部評估能否在法理上，可以解釋將行穿線視為人車共道的延伸，今年6月曾行文中央，目前尚未獲得回覆，也會請同仁主動辦理會勘，邀集交通部人員與會，讓中央能夠理解地方遇到的問題。

    李明賢說，交通局一方面去補劃、警察局一方面去取締，民眾反映明明是設計制度太慢，該劃設卻未劃設，加上標示不清及宣導不足，誤入陷阱卻要受罰，很不合理。交通局允諾加強宣導，並於年底盤點完成八橫八縱路段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播