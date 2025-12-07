高雄山海都會社造成果 「社造同學繪」展現

杉林社區在高市社區營造成果發表會上，精采演出詼諧有趣的素蘭陣。（記者蘇福男攝）

高市今年社區營造成果發表會以「社造同學繪」主題，在文化中心圓形廣場熱鬧登場，48個社造點展現高雄山海線和都會社區的魅力，不同族群社區文化和地方美食特色。

文化局表示，今年社造點包括15個社區（群）、16位高雄青年代表及8個區公所帶領轄區17個社區共同參與，計畫內容包羅萬象，有社區資源盤點、繪製社區地圖、故事繪本、社區劇場、文化復振、新住民與傳統美食技藝傳承等，展現高雄海線、都會區和旗美原鄉不同族群的文化特色。

除社造計畫，許多社區今年更進一步參與文化部百大文化基地提案，並由大武壠文化事務所入選第一屆文化部「百大文化基地」，讓社造精神更深入到地方產值加值跟文化觀光體驗，讓大家可以看見不一樣的高雄，感受來自每一個社區的豐沛能量。

各社區的成果演出熱鬧滾滾，前鎮路中廟社區婆婆媽媽以巧手和創意巧思，將二手舊衣改造成氣質優雅的旗袍，現場時裝走秀博得台下觀眾滿堂彩，杉林社區演出詼諧有趣的素蘭陣，有社區居民打趣說，「素蘭老是要出嫁，經過這麼多年還沒把自己嫁出去？」內門木柵社區的西拉雅故事，用劇場呈現地方生活議題，引發外界和在地人對於社區的關注。

現場也呈現充滿地方風味的飲食文化主題，包括哈瑪星便當、異國風味粽、大滿酒釀等；也有高雄港邊藝師、傳統植物運用的工藝文化主題，及以桌遊、podcast、刊物為載體所呈現的文化教育與地方故事，堪稱是一場豐富多元的高雄文化饗宴。

文化局長王文翠表示，多元族群的社區組織或在地青年，透過自身專業能力及熱情，投入社區事務，為家鄉留下社造足跡，感謝所有參與社造夥伴一年來的耕耘，及區公所的投入與陪伴，也感謝文化部預算支持，讓社區得以持續前進、互助共好。

前鎮路中廟社區婆婆媽媽以巧手和創意巧思，將二手舊衣改造成氣質優雅的旗袍，現場時裝走秀，博得台下觀眾滿堂彩。（記者蘇福男攝）

