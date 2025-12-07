為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    封街變畫布！ 黃秀芳號召親子彩繪 孩子寫下「我愛台灣」超暖心

    2025/12/07 15:49 記者陳冠備／彰化報導
    立委黃秀芳（中）由陳秀寳（左）等人陪同一起在馬路塗鴉。（黃秀芳服務處提供）

    立委黃秀芳（中）由陳秀寳（左）等人陪同一起在馬路塗鴉。（黃秀芳服務處提供）

    民進黨彰化縣長提名類初選白熱化，爭取出線的立委黃秀芳今（7日）在和美舉辦「封街彩繪」親子活動，將整段馬路打造成巨型畫布，吸引上千名親子到場揮灑創意。有孩童用粉筆寫下「我愛台灣」，也有家庭創作八卦山大佛、家鄉風景，畫面繽紛又溫馨，宛如提前上演一場「彰化願景展」。

    今日活動在員林市三和公園前的馬路舉行，活動從魔術秀、泡泡秀到氣墊遊具，彷彿把街區變成小型遊樂園。黃秀芳在立委陳秀寳等人陪同下，與孩子們席地而坐一起作畫。她表示，辦活動除了鼓勵孩子走出3C，也希望把馬路變成「縣政許願版」，讓大小朋友自由表達心中對彰化的期盼。

    「孩子的創意讓人很感動。」黃秀芳說，她未來將持續打造更友善的育兒環境，減輕年輕爸媽的壓力，讓親子能有更多共同成長的時光。她也強調，縣政推動需要全民參與，因此希望透過封街彩繪，傾聽更多民眾對教育、文化、交通、社福等議題的聲音，作為未來施政的重要參考。

    這場活動吸引破千人參與，不少家長直呼「平常不能在馬路上畫畫，今天孩子畫到不想回家！」黃秀芳則回應，彰化的價值就在於多元與包容，「就像今天的彩繪畫布一樣，是大家一起完成的。」

    立委黃秀芳舉辦「封街彩繪」親子活動，吸引上千人參加。（黃秀芳服務處提供）

    立委黃秀芳舉辦「封街彩繪」親子活動，吸引上千人參加。（黃秀芳服務處提供）

    有民眾寫下「我愛台灣」。（黃秀芳服務處提供）

    有民眾寫下「我愛台灣」。（黃秀芳服務處提供）

    有親子一起彩繪創作八卦山大佛（黃秀芳服務處提供）

    有親子一起彩繪創作八卦山大佛（黃秀芳服務處提供）

    現場也舉辦泡泡秀，彷彿把街區變成小型遊樂園。（黃秀芳服務處提供）

    現場也舉辦泡泡秀，彷彿把街區變成小型遊樂園。（黃秀芳服務處提供）

