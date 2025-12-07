國際扶輪社持續認養兒少 高市溫馨相見歡

社會局蔡宛芬局長代表接受3510地區扶輪社捐贈扶輪之子助學金146萬餘元。（圖由高市社會局提供）

國際扶輪3510地區自2011年起認養高雄市弱勢兒少，提供生活扶助金，協助家境困難的孩子們就學階段的基本所需，迄今共1萬944名兒少受惠，認養金高達1億3132萬餘元，今年國際扶輪3510地區偕33個扶輪社認養社會局服務的119名兒少，認養金達146萬餘元。

為感謝國際扶輪社熱心公益，高市社會局今（7）日於婦幼青少年活動中心辦理捐贈儀式，並安排兒少們與認養社友相見歡，兒少們送上親手寫的感謝卡，向扶輪社友表達感激之情。

請繼續往下閱讀...

佳佳來自中低收入戶家庭，媽媽獨自扶養佳佳與有特殊照顧需求的弟弟，佳佳在課餘時間需協助照顧弟弟，使她難有餘裕探索、發展自己感興趣的音樂與繪畫。有了扶輪社及社友們的支持，助學金除能夠緩解家中的經濟壓力，也讓她得以運用部分助學金參加繪畫課程、音樂表演，增廣自己的見聞。

國際扶輪3510地區總監邱綉惠鼓勵在場的兒少們，即便處在挑戰與困境中，也不要放棄擁有夢想、一步一腳印築夢踏實，成為自己理想的樣貌，未來成為社會中的韌性力量。

社會局長蔡宛芬表示，高雄市目前共設有18處社福中心，就近服務與陪伴弱勢家庭，並積極結合民間團體等社會資源，提供民眾在地、便利、可及性的社會福利服務。

扶輪社友與認助學生餐敘話家常。（圖由高市社會局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法