為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際扶輪社持續認養兒少 高市溫馨相見歡

    2025/12/07 15:11 記者洪臣宏／高雄報導
    社會局蔡宛芬局長代表接受3510地區扶輪社捐贈扶輪之子助學金146萬餘元。（圖由高市社會局提供）

    社會局蔡宛芬局長代表接受3510地區扶輪社捐贈扶輪之子助學金146萬餘元。（圖由高市社會局提供）

    國際扶輪3510地區自2011年起認養高雄市弱勢兒少，提供生活扶助金，協助家境困難的孩子們就學階段的基本所需，迄今共1萬944名兒少受惠，認養金高達1億3132萬餘元，今年國際扶輪3510地區偕33個扶輪社認養社會局服務的119名兒少，認養金達146萬餘元。

    為感謝國際扶輪社熱心公益，高市社會局今（7）日於婦幼青少年活動中心辦理捐贈儀式，並安排兒少們與認養社友相見歡，兒少們送上親手寫的感謝卡，向扶輪社友表達感激之情。

    佳佳來自中低收入戶家庭，媽媽獨自扶養佳佳與有特殊照顧需求的弟弟，佳佳在課餘時間需協助照顧弟弟，使她難有餘裕探索、發展自己感興趣的音樂與繪畫。有了扶輪社及社友們的支持，助學金除能夠緩解家中的經濟壓力，也讓她得以運用部分助學金參加繪畫課程、音樂表演，增廣自己的見聞。

    國際扶輪3510地區總監邱綉惠鼓勵在場的兒少們，即便處在挑戰與困境中，也不要放棄擁有夢想、一步一腳印築夢踏實，成為自己理想的樣貌，未來成為社會中的韌性力量。

    社會局長蔡宛芬表示，高雄市目前共設有18處社福中心，就近服務與陪伴弱勢家庭，並積極結合民間團體等社會資源，提供民眾在地、便利、可及性的社會福利服務。

    扶輪社友與認助學生餐敘話家常。（圖由高市社會局提供）

    扶輪社友與認助學生餐敘話家常。（圖由高市社會局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播