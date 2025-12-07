為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    儀表板當手機架！屏客司機開車看遶境 乘客嚇壞全都錄

    2025/12/07 15:18 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東客運公司1名楊姓司機日前於駕駛時，竟把儀表板當作手機架，邊開車邊看疑似宮廟遶境影片，把乘客嚇壞，將楊男危險駕駛行為全都錄下PO網投訴，屏東監理站站長羅振瑞今天出面強調，除要求屏客先進行內部調查，也將開罰。

    有民眾在YouTube頻道WOWtchout-地圖型行車影像分享平台投訴，指屏東客運1名楊姓司機日前駕駛時不專心開車，而是將手機放在儀表板上播放疑似宮廟遶境影片，把乘客嚇壞。

    屏東客運表示，確實有接獲民眾投訴，經影片判斷屬於嚴重違規，公司非常重視，即刻進行內部調查，待公路總局函文後也會進行函覆；由於公司教育訓練皆三令五申不得危險駕駛，強調會進行嚴厲懲處，也藉此告訴其他駕駛長，大眾運輸不允許這樣的行為，要以乘客的安全為依歸。

    羅振瑞則說，該事件現要求屏東客運進行內部調查，至於道路交通管理處罰條例部分將會移請警察機關處分，有關公路監理部分，則會詳查屏東客運是不是有善盡管理責任，若無將依法開罰。

