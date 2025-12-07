退役中校靠酥皮蛋餅展開職涯第二春 桃園微型創業獎勵最高補助12萬

王允昱於楊梅市場打造「酥皮君」創新蛋餅品牌，並規劃運用創業獎勵金將攤車擴大為店。（圖由桃市青年局提供）

桃園市政府青年事務局鼓勵技職青年創造出自己的職涯道路，推辦「2025桃園市微型創業獎勵計畫」，針對藝術工藝、技術工藝、餐飲及美容美髮產業，提供每案6萬至12萬元開業獎勵金。其中在楊梅市場開業的「酥皮君」蛋餅，為1名退伍空軍中校開設，透過計畫獲得補助後順利發展職涯第二春。

桃園市青年局自今年8月下旬迄今已輔導包含小吃攤車、玻璃工藝、珠寶飾品、實木裝修及藝術植栽等類型，協助青年完善創業輪廓，追逐創業夢想。其中「酥皮君」主打台式創意酥皮蛋餅，由退伍空軍中校王允昱創立，因妻子於3年前驟逝，他選擇申請退伍，把重心放回家庭，用行動詮釋「再出發」的力量。

王允昱說，自己原於表哥中壢的早午餐店「福飽飽」學習早午餐手藝，「第一次寫創業計畫，真的很陌生，也擔心做不來。」所幸青年局在申請過程中提供完善輔導，不僅協助補助申請流程，更安排專業顧問協助釐清開店方向、商業規劃與財務預估還有文宣設計與宣傳，讓他在創業路上不再孤軍奮戰。

王允昱提到，這筆資金對於正準備創業的他而言非常重要，不論是採購設備、提升店內動線，或是初期營運壓力的減輕，都帶來實質助益。而青年局提供的顧問諮詢，更讓他能汲取專家的資訊，「有種從零到一，被手牽手往前走的感覺，真的差很多。」

青年局長侯佳齡表示，因應微型創業成為許多青年就業以外的首選，這項獎勵計畫門檻較低，除了確定資金來源，青年更必須清楚明白創業的風險，並補足必備的知識，才能將創業想法成功落地。2025桃園市微型創業獎勵計畫開放申請至今年12月19日或計畫經費用罄為止，有意申請者可把握機會。

王允昱原於表哥位於中壢的早午餐店「福飽飽」學習早午餐手藝，透過青年局創業資源，

