    首頁 > 生活

    台南芭樂首次成功叩關歐盟 掀搶購熱潮

    2025/12/07 14:27 記者王姝琇／台南報導
    展售會湧現人潮。（台南市政府提供）

    瘋搶台灣「綠鑽石」！今年6月歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市長黃偉哲掌握商機，近日率市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作輸入鮮果，大受歡迎。

    黃偉哲感謝農業部及相關單位協助，促成台南芭樂首次成功叩關歐盟。他強調，台南農產外銷版圖已擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，選擇荷蘭作為外銷歐盟的首站，正是看準其身為歐洲門戶具備優越地理位置與完整物流體系。

    活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空，許多旅歐台灣人遠道而來支持家鄉好滋味。黃偉哲指出，明年台南將更積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品水果。

    駐荷蘭台北代表處大使田中光表示，台南的日照充足、土壤肥沃孕育出優良果品，而荷蘭可望成為我國農產佈局歐盟的關鍵；他回顧台南與荷蘭400年歷史淵源，指出雙方今日不只在民主、自由等價值相互認同，亦透過農產交流再深化連結。

    台南芭樂展售會圓滿成功。（台南市政府提供）

    展售會湧現人潮，民眾瘋搶試吃台南芭樂。（台南市政府提供）

