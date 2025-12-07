為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    穿古裝、聽戲曲 參山處迎國際踩線團行銷霧峰

    2025/12/07 14:34 記者陳建志／台中報導
    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳進行古裝體驗。（記者陳建志攝）

    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳進行古裝體驗。（記者陳建志攝）

    交通部觀光署參山國家風景區管理處為行銷霧峰，結合台中市霧峰文化觀光協會，安排來自德國、法國等多國的旅遊踩線團，前往霧峰林家宮保第園區欣賞建築之美，並在大花廳進行古裝體驗，欣賞傳統戲曲，藉由「文化交流、國際旅遊推廣」，展示霧峰深厚的人文底蘊與近代史意義，也讓霧峰文化能量正式向國際市場亮相。

    參山處長曹忠猷表示，霧峰具備歷史、建築、人文等多重文化層次，是中台灣極具代表性的文化旅遊聚落。此次邀請來自德國、法國、巴西、日本、香港等地的國際朋友實地走訪，除提升霧峰的國際能見度，也可作為旅行社評估開發「霧峰文化旅遊」的實際依據。

    曹忠猷指出，本次行程特別導入永續旅遊理念，包括以步行導覽、低碳交通銜接、文化場域再利用、結合在地文化餐飲與表演藝術，安排遊客藉由導覽了解霧峰林家宮保第園區建築之美，並在大花廳進行古裝體驗，欣賞傳統戲曲演出，讓旅客在深度文化體驗中實踐環境友善行動。

    曹忠猷表示，透過國際踩線團的交流與曝光，可望進一步串聯霧峰與國際旅遊通路，帶動旅宿、文化展演、餐飲商圈等周邊產業鏈，形成兼具文化價值與永續精神的新型旅遊模式。

    參山處強調，將以永續旅遊為核心，打造更多跨文化、跨產業的合作機會，讓霧峰走向更寬廣的國際舞台，未來將持續與地方協會合作，推動文化旅遊商品化與國際行銷，並視需求規劃踩線與交流行程，讓霧峰的人文故事、宮保第建築美學與文化場域持續被更多國內外旅客看見。

    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳進行古裝體驗。（記者陳建志攝）

    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳進行古裝體驗。（記者陳建志攝）

    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳欣賞傳統戲曲，進行深度文化體驗。（記者陳建志攝）

    參山國家風景區管理處安排國際旅遊採線團走訪霧峰林家宮保第園區，並在大花廳欣賞傳統戲曲，進行深度文化體驗。（記者陳建志攝）

    熱門推播