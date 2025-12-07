為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    促進在地安老 台南培力身心靈陪伴員36人取得資格

    2025/12/07 14:30 記者王姝琇／台南報導
    社區長者參與計畫培訓實踐活躍自主。（圖由南市社會局提供）

    台南「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」期末成果展，共36位學員取得身心靈陪伴專業資格，陪伴逾280位長者參與衰弱預防與自主活動，成果展以多元方式呈現，展現推動高齡友善與活躍老化成果與願景。

    因應高齡人口攀升，「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」辦理初階與進階課程共74小時的培訓及實習，培訓36位學員取得資格，並針對受陪伴長者進行前後測結果顯示，陪伴課程有效提升長者體能及自主生活能力，也盼學員持續扎根社區。

    市長黃偉哲指出，高齡者福祉不僅限於健康及照顧，更需透過陪伴、互動與生命敘事協助長者重新連結自身價值，使其在熟悉的社區安心地生活，「社區與機構身心靈陪伴員培力計畫」以整合方式切入長者需求，是促進在地安老的重要力量。

    社會局長郭乃文指出，台南老年人口已突破37萬人，占全市20.21%，在面對快速變化的人口結構，市府持續推動老人福利措施，包括擴增社區照顧關懷據點、長青學苑、創齡中心及銀髮衣缽等活躍老化計畫，推廣愛心手鍊、社福卡、中低收入老人生活津貼與住宅改善等，構建從健康促進、延緩失能到長照支持的完整高齡福利網絡，打造更完善的在地安老環境。

    社區民眾參與身心靈培力計畫成果攤位。（圖由南市社會局提供）

