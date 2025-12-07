學生藝術展作品挨批消費911 建中︰「確有不妥」致歉撤下

台北市立建國高級中學三名學生近日在藝術展中，展出「打造永續發展的建築─一一九大樓」作品，挨批是在消費廿四年前的九一一襲擊事件。（脆友「tonyw_1994_」授權使用）

台北市立建國高級中學三名學生近日在藝術展中，展出「打造永續發展的建築─一一九大樓」作品，配圖則是飛機朝雙子星大樓前進的畫面，挨批是在消費廿四年前的九一一襲擊事件，令人傻眼，還有網友寫信向美國在台協會（AIT）投訴檢舉。對此，建中回應，學生作品經檢視確有不妥已撤下，並對作品引起觀展人不安和九一一攻擊事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。

建中表示，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品。此件作品引起觀展人不安和九一一攻擊事件相關人傷痛，在此表達誠摯歉意。

建中指出，目前已在原作品區域張貼「World trade center（https://www.explorewtc.com/en/local.html）」喚起全校師生重新認識九一一攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。

校方說，未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

