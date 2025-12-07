為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南做工行善團 完成第316戶弱勢屋修繕

    2025/12/07 13:50 記者王涵平／台南報導
    台南做工行善團今完成第316戶弱勢屋修繕，鹽水區王林女士為職災勞工，工作時左手遭運轉機器壓砸傷導致四指截肢，房屋因風災受損而無力修繕，工會接力協助修繕。（記者王涵平攝）

    台南做工行善團今完成第316戶弱勢屋修繕，鹽水區王林女士為職災勞工，工作時左手遭運轉機器壓砸傷導致四指截肢，房屋因風災受損而無力修繕，工會接力協助修繕，也是台南市長黃偉哲任內第235戶，王林女士一家重獲安全穩定的生活環境。

    志工今日分別前往鹽水區3戶及七股區2戶進行修繕，及運送二手家具給後壁區弱勢戶，台南市長夫人劉育菁也準備飲品慰勞辛苦的志工。

    鹽水區第2戶同樣受風災影響的陳姓案主，住家嚴重受損，因家中收入不穩，無力負擔龐大的修繕費用。今日由泥水工會出動多位志工前往，進行地板抹平施工。第3戶居住於鹽水區74歲魏姓屋主，長期獨自生活，主要依靠臨時割稻、割草工作維生，每月僅仰賴中低收入老人生活津貼4000餘元。其所居住的房屋因丹娜絲颱風侵襲而嚴重受損。今日接續由電氣業職業工會志工進行線路及管路配置施工等修復作業。

    七股區朱姓案主的家屋因颱風嚴重破壞，近期又因職業傷害而暫時失去收入，修繕費用難以負擔，生活陷入困境。今日木工工會進場完成屋內外裝潢，電氣工會也協力確保施工用電安全，進行安裝電燈開插座及抽取化糞池。

    南市勞工局長王鑫基表示，本週假日家庭志工包含泥水工會父子檔陳克銘及陳柏融、電氣工會父子檔蘇竣明、蘇揚智；木工工會夫妻檔田政仕、黃麗娜、電氣工會夫妻檔謝明泰、李淑玲；勞工志願服務協會曹至清、陳雪惠及李俊平、陳美華2對夫妻檔等人。

    台南做工行善團今完成第316戶弱勢屋修繕。（記者王涵平攝）

