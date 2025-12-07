為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化縣「生生有鮮乳」擴大了 私幼＋私立國中小通通有！

    2025/12/07 13:44 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣生生有鮮乳，明年起將擴及私幼與私立國中小。（資料照）

    彰化縣生生有鮮乳，明年起將擴及私幼與私立國中小。（資料照）

    不必再敲碗了！彰化縣「生生有鮮乳」政策確定擴大了，全縣無論是公立或是私立的幼兒園與國中小學生，將從2026年起通通都可以喝到國產鮮乳，約有11萬6600人受惠，享受作為全國鮮乳產量霸主縣民的福利！

    縣府表示，目前「生生有鮮乳」實施範圍是公立國中小與公幼等220所，明年為了讓政策不分公私立學校，已編列1億540萬元擴大辦理，將納入私幼、以及私立國民中小學等254所學校約2萬6000人

    ，讓全縣2歲以上進入幼兒園的兒童，就可以一路喝到鮮乳到16歲國中畢業為止。

    彰化縣為國內鮮乳產量第一名的縣市，縣長王惠美率團前進南半球紐西蘭進行考察，參觀Burnrite牧場。王惠美表示，紐西蘭在牧草管理與畜牧制度、乳品技術都是獨步全球，希望能夠帶回成功的經驗回台，讓彰化酪農業能夠與世界接軌。

    福興鄉農會總幹事林坤宏指出，今年台灣開放紐西蘭液態乳零關稅進口，紐西蘭在酪農業上的關鍵技術與細節，都值得台灣學習，作為精進的參考。

