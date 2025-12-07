北捷雙連、中山站線形公園歲末點燈 夢幻光廊全長近1公里

今年「閃耀！捷運光聚落」歲末點燈主題「立在光年」，串聯雙連站至中山站之間的線形公園，打造全長近1公里的光廊。（北捷提供）

台北捷運1996年通車，今年「閃耀！捷運光聚落」歲末點燈主題「立在光年」，串聯雙連站至中山站之間的線形公園，打造全長近1公里的光廊，將光化作星辰的祝福，傳遞勇氣與希望，迎接明年30週年的到來，即日起璀璨至明年3月15日；也可從大安森林公園2號出口沿著星空步道步行，欣賞9公尺高的星願樹，將夢想與祝福送上星空。

北捷表示，雙連站至中山站間的心雙連及心中山線形公園長廊化為星河隧道，漫步其中宛如置身銀河，座落在童心花園盡頭的捷米城堡，彷彿走進童話世界入口，來到寧靜秘境「拾光森林」，河馬里特、白鯨莫比分別佇立公園一角，療癒人心，吉祥物「捷米」也化身樂手，搭配霓虹線條與電光符號，搖滾派對瞬間登場。

不只心中山北段，中山站1號出口至R5出口間的線形公園南段，首度納入展區，以七彩燈條、白色、黃色球形燈飾及玫瑰金燈串，營造光影交織的森林光廊，自然綠意與藝術光景環繞下，捷米愜意躺在藍色波紋瀑布上，舉杯享受夜間森林浴。

北捷補充，即起至明年2月22日止，進入手機「台北捷運Go」APP「閃耀！捷運光聚落」活動頁面，使用捷運點1點就有機會抽中冰球機、晶鑽製冰機、氣炸烤箱等，中獎名單預計明年3月上旬以優惠券方式，自動匯入會員帳戶。另，使用3點可獲限量磁吸小燈箱，明年1月24日早上10點起，使用10點可換限量手提燈籠。

