為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛心湧入 雲林家扶逾3000親子被愛包圍

    2025/12/07 13:14 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林家扶中心歲末園遊會參加親子悠閒在草皮野餐。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會參加親子悠閒在草皮野餐。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會今（7）日在虎尾農博園區熱鬧登場，吸引逾3000名親子參加，現場逾60個愛心攤位，提供各種美食、遊戲及物品，活動中同時也表演18戶自強家庭，來自越南的新住民梁月草，與先生離異後獨自扶養3名子女，她說，台灣民眾的愛心、家扶的扶助及3名子女貼心是她堅持的動力。

    歲末園遊會是雲林家扶中心年度重要活動，今年因大環境及天災等影響，活動前2週才募得3成經費，雲林家扶中心主委陳燦勳表示，消息曝光後，各界愛心湧入，讓活動能順利舉辦。

    家扶中心主任廖志文說，現場有60個愛心攤位，都是各界社團、單位及個人贊助，有燒酒雞、滷味、大腸麵線、烤香腸等，還有各式遊戲攤位。虎尾科技大學公共事務組長張逸品也帶著學校國際生到會場協助搬運物資，與來自越南、印尼的新住民媽媽聊天，場面溫馨。

    今天表揚18名自強家庭，51歲江海英來台灣16年，先生5年前罹癌過世，她一肩扛起家中重擔及債務，擔任居家服務員養家及還債；另50歲梁月草離婚後獨自扶養3名子女，剛開始做清潔工及家扶資源挹注，她說，生活困苦但孩子很懂事不用她操心，孩子漸大後，她經營早餐素食麵攤，有需要也到警察局兼職協助翻譯貼補生活。

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心表揚18名自強家長。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心表揚18名自強家長。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    雲林家扶中心歲末園遊會現場有60個愛心攤位，提供各種美食招待與會家扶親子。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播