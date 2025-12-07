為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北台中家扶歲末送暖550個弱勢家庭 表揚6自強阿嬤

    2025/12/07 13:09 記者歐素美／台中報導
    北台中家扶中心在清水高中舉辦「歲末送暖」活動。（家扶提供）

    北台中家扶中心今天在清水高中舉辦「歲末送暖」活動，將來自 588位企業與民眾的心意，化為 550份多功能蒸煮鍋與暖心物資包，由家扶社工與志工親手送遞清寒家庭。

    北台中家扶中心表示，今年受到台美關稅及貿易戰影響，中小企業與傳統產業首當其衝，募款環境比往年艱辛，但仍有588位企業與個人選擇在逆境中伸出援手，讓弱勢家庭，特別是祖孫家庭，在寒冬中感受到最真切的暖意。

    北台中家扶中心動員近百位社工與志工，歷時半年奔走募資，透過張貼文宣海報與號召親友響應，順利募集足額的多功能蒸煮電子鍋與生活物資包，實現對家庭的暖心承諾，令人感動的是，暖心人也包含曾在家扶受助長大的「過來人」。

    在家扶服務的家庭中，約3成屬於隔代教養，今年活動特別設置16個由受助家庭組成的美食與手作攤位，家長們化身一日攤主，端出越南家鄉味、川味滷味、台式點心與各式手作飾品等特色商品，在暖心攤位捐助者的支持下，家長們得以無成本開攤，攤位收入全數歸家庭所有，成為實質貼補家用的力量。

    北家扶中心現場並表揚6名自強阿嬤，包括行動不便但為孫輩風雨無阻接送的陳阿嬤；10年如一日照顧智力障礙孫女的鄭阿嬤；勤奮刻苦培養2個孫輩念大學的莊阿嬤；靠著回收撫養2名孫子長大的阿雲嬤；悉心陪伴過動孫的羅阿嬤；為孫輩遮風擋雨的蘇阿嬤。

    北台中家扶歲末送暖，並表揚自強阿嬤。（家扶提供）

