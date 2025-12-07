廚房窄排水孔冒小強！ 她用「1神物」從此無蹤影：異味也消失

近期有女網友分享1個「消滅蟑螂」妙計，只需將市售水管疏通劑倒入排水孔，過幾日後不僅能讓蟑螂不再出現，還可以消除排水孔臭味。示意圖。（資料照）

無論是住家還是餐廳，容易累積油水、掉落食物殘渣等物品的廚房，時常會遭蟑螂入侵，排水孔更是牠們頻繁出入的管道。近期有女網友分享1個「消滅蟑螂」妙計，只需將市售水管疏通劑倒入排水孔，過幾日後不僅能讓蟑螂不再出現，還可以消除排水孔臭味，這項訣竅曝光後，立即掀起大批網友熱烈討論討論。

據了解，該名女網友日前在社群平台Threads發文指出，自己親眼看到2隻蟑螂，硬生生從爬出洞狹窄到難以通行的排水孔鑽出來，讓她當場嚇傻，並緊急用膠帶將排水孔洞口封死。事後她想到，封住排水孔並非長久之計，於是先上網查詢相關資料，得知真正吸引蟑螂鑽入排水孔的原因，是管線裡面長期堆積的油污、髒污與食物殘渣。

請繼續往下閱讀...

接著原PO看到其他人推薦的「滅蟑」秘訣，也就先往排水管倒入半瓶市售的排水孔清潔劑，並在靜待一段時間後，再使用冷水沖洗。對此，原PO購買相關道具進行實測，果真在幾日後都沒有再看到蟑螂出沒，甚至連排水孔的臭味有消失了，令她驚呼：「原來不是把蟑螂毒死，而是把牠們的食物來源清乾淨，自然就不會再靠近。」

該文一出，火速吸引許多網友討論，「立刻去買疏通劑」、「水管發臭是真的超臭的，比廚餘味還臭」、「現在冷天油脂容易凝固卡在管壁，根本是小強的美食街」、「排水孔有味道通常代表裡面累積一層油膜，清掉之後蟲子就比較不會靠近，真的差蠻多的」、「去油劑、肥皂水會把小強身上呼吸孔防進水的油質溶解，導致小強肺部進水窒息，所以水管常除油疏通，這種水管小強不敢爬，因為小強也怕死」。

