搶攻企業員旅減碳商機 業界與政府合作推碳註銷遊程

台南市虎頭埤風景區禁止油車入園。（記者蔡昀容攝）

越來越多企業有撰寫永續報告書（ESG）或取得減碳證明需求。旅遊業與政府合作推出「碳註銷遊程」，將低碳旅遊實踐認證化，目前有7地、11條遊程路線。台南市政府甫公布3路線，其中虎頭埤禁止油車入園，遊船也採電動，是全國第一個取得旅客碳足跡計算的風景區。

因應政府、國際組織或境外合作夥伴要求，越來越多企業要提出減碳作為證明。企業多有員工旅遊需求，台灣觀光創新協會設計遊程，例如優先使用大眾運輸、自行車、電動船等運具，吃在地食材、入住環保旅宿，減少旅遊排碳；無可避免的碳排，則向國際黃金標準（Gold Standard）購買碳權抵銷，將低碳旅遊實踐認證化。

協會設計低碳遊程，目前有「池上稻池一遊」、「日月潭集集」、「中興新村草屯」、「頭社活盆地」、「永續台南文創十股水凝膠」、「八景虎頭埤樂活大坑新化香籤」、「關仔嶺泥漿浴菁寮無米樂」等7地遊程，可安排1至3天不等，共計11種路線方案可選。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，黃金標準是國際三大認證標準之一，遊程碳排也經學術單位嚴謹計算，而遊程內容都公告在網路上，供旅行業者參考使用；這還是很新的運作模式，2024年9月迄今，已知服務超過800人次，會繼續逐步推展。

台南市政府本月公布3遊程，「八景虎頭埤樂活大坑新化香籤」、「永續台南文創十股水凝膠」、「關仔嶺泥漿浴菁寮無米樂」2日遊，一般自駕碳排每人141.25到181.5公斤，低碳遊程碳排可降至每人75.76到116.2公斤。

台南路線其中一個景點虎頭埤風景區，全區禁止使用油車，園區內提供搭乘太陽能船、電動遊園車等運具，並以風景區為單位進行碳盤查，每位造訪虎頭埤的旅客碳排量為0.3公斤。台南市政府表示，虎頭埤風景區是台灣第一座水庫，並是全國首個完成旅客碳足跡計算的風景區，未來透過低碳旅遊服務與碳註銷制度，歡迎各大企業機關團體與旅行社多安排造訪虎頭埤風景區，以及低碳遊程。

台南市虎頭埤風景區虎月吊橋。（記者蔡昀容攝）

台南市虎頭埤風景區天鵝造型腳踏船。（記者蔡昀容攝）

台南市虎頭埤風景區電動太陽能船。（記者蔡昀容攝）

