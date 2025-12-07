為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭斥資2.8億 將新建現代化流浪毛孩收容園區

    2025/12/07 13:00 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣政府將投入2.8億元，在宜縣流浪動物中途之家旁的寵物公園另建新館。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府將投入2.8億元，在宜縣流浪動物中途之家旁的寵物公園另建新館。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣流浪動物中途之家啟用20多年，內部空間已不敷使用，宜蘭縣政府宣布，將投入2.8億元啟動「動物收容擴能及優化計畫」，在中途之家旁另建新館，同步整修現有空間，日後可收容烏龜、兔子、鸚鵡之類的流浪動物。

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容的動物以流浪狗最多，流浪貓居次，最大收容量合計330隻，近幾年陸續出現烏龜等特殊流浪動物，目前欠缺合適收容處所，加上內部空間也明顯不足，宜蘭縣政府制定為期5年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，提升流浪動物照護品質。

    宜縣動植物防疫所股長劉恭良今天（7日）指出，這項5年優化計畫，將在流浪動物中途之家旁的寵物公園建新館，同步整修中途之家現有館舍，明年投入810萬元辦理規劃設計，預計2027年動工，2030年完工。

    新館規劃通風良好的隔離區、活動空間，導入醫療設備、污染防治設施，降低動物過度擁擠造成的壓力與疾病傳播風險。軟體及場域設計方面，要強化外部連結、民眾參與，透過優化參訪動線、互動區設置，提升各界進入收容所的意願，進而提高流浪動物認養率。

    宜蘭縣政府期待新館啟用後，解決日益增加的流浪動物管理需求及收容挑戰，帶領宜縣流浪動物中途之家轉型為兼具收容、人道、教育功能的現代化生命教育園區。

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容的動物以流浪狗最多。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣流浪動物中途之家收容的動物以流浪狗最多。（記者江志雄攝）

