竹縣表揚身心障礙者績優服務員有洋蔥 已過世李達榮在列

新竹縣今年度表揚的27名服務身心障礙者績優人員，部分人員不刻到場，其中就包含了已經過世的脊髓損傷者協會志工李達榮。（取自竹縣府官網）

新竹縣陳春梅等27名長期投入身心障礙福利服務的鄉親，獲縣府公開表揚為今年度的服務績優人員，其中財團法人新竹縣脊髓損傷者協會志工李達榮本身有多發性骨髓瘤與脊髓損傷等疾病，雖不幸已於今年9月過世，但他用自身生命故事鼓勵更多身障朋友的奉獻精神卻深深影響周遭人迄今，所以也在表揚之列，由其女李金玲代為領獎，成為表揚會上的「洋蔥」。

此外，同為輪椅族的社團法人新竹縣肢體障礙協會理事長陳春梅，多年來積極協助肢障朋友爭取照護與輔具資源，曾成功媒合1名長期臥床者獲得急需的居家照顧，展現她無「礙」的服務熱忱。

財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所周泰宇則憑藉著其職能治療師身分且具甲、戊類輔具評估的專業資格，透過專業整合，常很迅速幫身障者找到合適的輔具與生活支持，進而提升身障者的獨立性與自我照顧能力。

縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣2萬4533名的身心障礙鄉親，從今年1月起，擁有全縣4個分區身心障礙者服務中心，結合民間專業團體的多元化、可近性服務。

對紓緩高照顧負荷家庭的壓力，縣府社會處也啟動「照顧服務體驗」與「緊急照顧服務」2個機制。前者就是指身心障礙者經專業社工評估有需求後，可獲量身安排體驗社區日照、作業活動或住宿型機構服務的機會。

後者就是在當身心障礙者的照顧者若因突發疾病、意外或其他緊急狀況，無法即時提供照顧時，縣府就會媒合給予即時支援，且依實際情況安排居家式或機構式照顧服務，費用由政府全額補助，以此幫忙事發家庭度過難關。

新竹縣政府表揚27名長期服務身心障礙鄉親的績優服務人員，謝謝他們的無私付出。（取自竹縣府官網）

