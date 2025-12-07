北台南家扶表揚自強家庭與兒少 2500名親子歲末同歡

北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，表揚5位自強家庭，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者王涵平攝）

北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，邀請2500名親子同樂，同時表揚5位自強家庭與5位自強兒少，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行，社會各界也以行動支持扶助家庭走過低潮陰霾。

「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動今在新營區體育場登場，創意市集安排29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位合力設攤，提供美味小吃、點心、義診、義剪、氣功等服務，以及菜寮朝安宮太鼓團與家扶才藝班等表演，讓850戶近2500名親子感受「一同走過」的力量。

活動也表揚5位自強家庭柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君，以及5名自強兒少後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄。

家住東山區的王林素卿阿嬤今年73歲，照顧曾孫3人，因孩子的母親有經濟與債務壓力無力照顧，身為外曾祖母的王林素卿接手全職照顧，外曾祖父母居住於東山鄉下的祖厝中，雖空間狹小、生活簡樸，仍以滿懷的愛心與責任感照顧曾孫。王林素卿親力親為，讓孩子們在穩定的環境中成長，大曾孫昱均在校表現優異，曾獲選模範兒童；次曾孫昱祥在藝術創作方面展現天分，生活逐漸穩定；年幼的承廷則為家中帶來歡笑，外曾祖父母用行動詮釋「代間之愛」的力量。

家住善化區的李昱宸今年15歲，數年前父母因婚姻不睦離異，母親獨自撫養兩姊弟成長，辛勤工作、經濟壓力沉重，仍盡力為孩子提供穩定的生活與就學環境。昱宸今年升讀國二，熱愛學習與運動，自小參加游泳隊訓練，曾挑戰泳渡日月潭並多次參賽。國小六年級時因學業優秀與外語能力佳，獲學校推薦赴美參加交換學習計畫，原先擔心龐大費用，幸得家扶補助支持，讓昱宸順利圓夢，成為持續努力學習的重要動力。

