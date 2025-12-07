為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北台南家扶表揚自強家庭與兒少 2500名親子歲末同歡

    2025/12/07 12:34 記者王涵平／台南報導
    北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，表揚5位自強家庭，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者王涵平攝）

    北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，表揚5位自強家庭，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者王涵平攝）

    北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，邀請2500名親子同樂，同時表揚5位自強家庭與5位自強兒少，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行，社會各界也以行動支持扶助家庭走過低潮陰霾。

    「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動今在新營區體育場登場，創意市集安排29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位合力設攤，提供美味小吃、點心、義診、義剪、氣功等服務，以及菜寮朝安宮太鼓團與家扶才藝班等表演，讓850戶近2500名親子感受「一同走過」的力量。

    活動也表揚5位自強家庭柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君，以及5名自強兒少後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄。

    家住東山區的王林素卿阿嬤今年73歲，照顧曾孫3人，因孩子的母親有經濟與債務壓力無力照顧，身為外曾祖母的王林素卿接手全職照顧，外曾祖父母居住於東山鄉下的祖厝中，雖空間狹小、生活簡樸，仍以滿懷的愛心與責任感照顧曾孫。王林素卿親力親為，讓孩子們在穩定的環境中成長，大曾孫昱均在校表現優異，曾獲選模範兒童；次曾孫昱祥在藝術創作方面展現天分，生活逐漸穩定；年幼的承廷則為家中帶來歡笑，外曾祖父母用行動詮釋「代間之愛」的力量。

    家住善化區的李昱宸今年15歲，數年前父母因婚姻不睦離異，母親獨自撫養兩姊弟成長，辛勤工作、經濟壓力沉重，仍盡力為孩子提供穩定的生活與就學環境。昱宸今年升讀國二，熱愛學習與運動，自小參加游泳隊訓練，曾挑戰泳渡日月潭並多次參賽。國小六年級時因學業優秀與外語能力佳，獲學校推薦赴美參加交換學習計畫，原先擔心龐大費用，幸得家扶補助支持，讓昱宸順利圓夢，成為持續努力學習的重要動力。

    北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，表揚5位自強兒少，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者王涵平攝）

    北台南家扶今日舉辦歲末感恩活動，表揚5位自強兒少，即使遭遇困難挫折，依然扶持彼此、堅韌前行。（記者王涵平攝）

    北台南家扶舉辦歲末感恩活動，邀請2500名親子同樂，社會各界以行動支持扶助家庭走過低潮陰霾。（記者王涵平攝）

    北台南家扶舉辦歲末感恩活動，邀請2500名親子同樂，社會各界以行動支持扶助家庭走過低潮陰霾。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播