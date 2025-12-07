廚餘不再養豬 北市府這幾招去化變堆肥

環保局回收廚餘製成有機質肥料後，每季開放台北市民透過「田園銀行網路平台」申領。（台北市環保局提供）

農業部因應非洲豬瘟將全面禁止廚餘養豬，家戶排出的廚餘未來不用再分生、熟廚餘，環保局清潔隊回收後只做堆肥或焚化處理，堆肥會每季在「田園銀行網路平台」開放線上申領；台北市公園處也開設相關課程，指導民眾如何將廚餘與廢棄資材轉化為滋養作物的有機堆肥。

台北市環保局將回收的堆肥廚餘製作有機質肥料後，每季開放台北市民透過「田園銀行網路平台」申領，每人每次可領取10公斤，還有12處地點供市民就近領取；今年前三季已發放152.21公噸，第四季開放8000人次申領，已在12月5日截止。

錯過的民眾也可以學著自己製作堆肥，公園處不定期開設《田園及家庭堆肥》課程，邀請土壤與有機肥料專家，帶領學員們探索土壤與肥料的奧秘，教授將廚餘與廢棄資材轉化為滋養作物的有機堆肥；其中包括將枯枝落葉、咖啡渣或修剪下來的植物殘體，與砂質壤土及腐熟的有機堆肥，以植物殘體：砂質壤土：有機堆肥1：1：1混拌均勻，堆置收納，就可以提供換土使用。

公園處提醒，自製廚餘堆肥會產生氣味問題，一定要有足夠的堆放空間，例如至少要有直徑45公分，深50公分的土坑或是容器，再以一層廚餘，一層土的方式疊堆，最後覆上的土壤至少要廚餘的兩倍厚度，而且隆起避免水分和氣味溢出影響環境整潔，靜置3-6個月，觀察土堆發生明顯下沉後將內容物挖出，就可獲得優質自製堆肥。

