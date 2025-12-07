為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曾是彰化首間百貨公司 「全輪百貨」大復活年底開門接客

    2025/12/07 13:24 記者顏宏駿／彰化專題報導
    全輪百貨大復活，即將成為娛樂、餐飲城。（記者顏宏駿攝）

    全輪百貨大復活，即將成為娛樂、餐飲城。（記者顏宏駿攝）

    位於員林福寧宮旁的「三和商業大樓」前身是「全輪百貨」，它是彰化縣第1間百貨公司，早在「黃金帝國」百貨營業前，它就風光開幕，但921大地震後人潮盡失，最後淪為黃金商圈的「廢墟」；經過「全館拉皮」這間昔日的百貨公貨將「風華再現」，王品旗下的「聚火鍋」已進駐，接下來還有「好樂迪KTV」，更有多家知名餐飲連鎖店洽談中，最快12月底，這間11層的商業大樓將成為「餐飲娛樂商城」。

    負責開發的家德資產管理有限公司說，位於2樓的「聚火鍋」原本11月就要開幕，但因為該建築近40年，「拉皮」工程相當困難，工程略有延宕，要到年底才可能交給「聚火鍋」；位於火車站前的「好樂迪KTV」，今年8月在原址就租約到期，將轉換到這裡，也是因為拉皮工程而耽誤；至於1樓目前有3間銀行洽談進駐。他還說，自從「聚火鍋」進駐後，至少有5家知名的餐飲連鎖業者答應進駐。

    家德公司說，「全輪百貨」曾經風光一時，但電商物流興起後，實體百貨已經不容易經營，「小而美」而就是提供飲食、娛樂、休閒的綜合性百貨公司特別吃香。

    該公司馮姓總經理特助表表示，6年前他們跟「三和商業大樓」十多名持有人洽談，雙方成立管理委員會合作開發。他們花3千萬做全館拉皮，還打造全新的電梯，整棟樓呈現全新風貌。而週邊「黃金帝國」拆除，將蓋住商複合式大樓，火車站前將打造15米道路；原中山路舊彰化地檢署法院園區2公頃可能作商業開發，諸多利用因素加乘，他們加快拉皮工程，就希望提供員林更好、更高級的餐飲及休閒去處。

    1名老員林人說，「全輪百貨」昔日風光一時，5樓以下作百貨區，樓上聚集多間制服公主坐檯的五百暢飲酒店，曾是南彰化有名的「男人樂園」，逐漸成為八大行業的是非之地，直到當時的縣警局局長林國棟下令嚴格取締八大行業，入夜後警察就在樓下站崗，也把全輪百貨「站到關門」，重挫員林市的「夜生活」。如今雖不是百貨公司，但也算是員林另一娛樂商業城，大家都樂觀其成。

