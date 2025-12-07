為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗亂丟垃圾包被拍最高罰1.2萬 環保局鼓勵全民檢舉拿獎金

    2025/12/07 12:40 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市民族路段近來出現家戶垃圾包堆頭，公所4日增設移動式監視器，隔天隨即抓到1人亂丟，依法最高可開罰1萬2000元。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市民族路段近來出現家戶垃圾包堆頭，公所4日增設移動式監視器，隔天隨即抓到1人亂丟，依法最高可開罰1萬2000元。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市民族路段近來出現家戶垃圾包堆頭，公所4日增設移動式監視器，隔天隨即抓到1人亂丟，依法最高可開罰1萬2000元。苗栗縣環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾包堆頭，破壞市容及環境衛生，縣內檢舉獎金50%，每件最高可獲3000元，鼓勵縣民朋友發揮正義感並勇於檢舉，共同維護環境品質守護「乾淨家園」。

    苗栗市公所盤點街頭亂丟垃圾包堆頭地點，陸續增設移動式監視器，近期接獲反映民族路段冒出，於4日設置移動式監視器，隔天一早6點多就錄下一人騎機車來丟垃圾包。公所表示，經查證無誤將依廢棄物清理法開罰，處以1200元至6000元罰鍰；若袋內還有未分類垃圾，再加罰1200元至6000元，最高可罰1萬2000元。

    市公所表示，苗栗市實施垃圾不落地政策行之有年，針對部分民眾因為工作或生活作息，無法配合於夜間垃圾車輛到達住家時間，丟遞垃圾等問題，也規劃苗南、苗北、苗西設置垃圾車定點定時丟棄點，請民眾配合。

    此外，環保局表示，各鄉鎮市常見家戶垃圾包堆頭，破壞市容及環境衛生，縣府也修正民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法，提高檢舉獎金，其中家戶垃圾包從實收罰鍰之10%，提高為50%，並於去年底實施。依《廢棄物清理法》可處1200元以上6000元以下罰鍰，每件最高可獲3000元獎金，稅後2400元。

    環保局統計今年1到10月，受理亂丟家戶垃圾包成立164件，其中公所舉報133件、派出所1件，民眾檢舉30件。惟公部門本具環境維護之義務與職責，環保局鼓勵縣民朋友發揮正義感並勇於檢舉，共同維護環境品質守護「乾淨家園」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播