北市山林跨年 登高看煙火迎曙光

九五峰遠眺台北市夜景。（圖由台北市大地處提供）

「台北最High新年城-2026跨年晚會」今年在市民廣場前的主舞台與4大多元舞台同步開唱，還有跨年倒數後的煙火秀，不只在市區近距離感受，還有多處適合遠眺煙火的自然景點，台北市工務局大地工程處推薦民眾「登山賞景、山林跨年」，以「登高迎新」的方式，感受山景與城市夜色中，迎接2026新年的第一道曙光。

大地處指出，「台北大縱走」（Taipei Grand Trail）及四獸山步道群，是許多登山愛好者心中的跨年秘境。尤其第六段（中華科大步道口至捷運麟光站）與四獸群山一帶，因地勢居高臨下、視野遼闊，成為攝影迷與健行民眾欣賞台北101煙火的絕佳地點。其中，象山是人氣最旺的「必訪景點」，沿途包括攝手平台、六巨石、攝影平台、求婚平台與超然亭等觀景點，都是拍攝跨年夜景與煙火的經典位置。

此外，沿線還可延伸至虎山、豹山、南港山或九五峰，不論是近距離直擊101煙火，或俯瞰整座城市璀璨夜色，景色都相當美麗；不想在市區感受熱鬧擁擠的跨年夜，換個角度在山頂，相對擁有靜謐的煙火燦爛，還能迎接2026的第一道曙光。

不過，大地處特別提醒，山區觀景點雖然景致迷人，但跨年夜人潮眾多，建議民眾提早出發並注意保暖，穿著完備的登山裝備，攜帶頭燈、飲水及簡易行動糧食，同時落實「垃圾不落地」，共同維護山林整潔。

象山的攝影平台可以一覽市區美景。（圖由台北市大地處提供）

九五峰旁的平台是攝影者愛好的攝影平台。（圖由台北市大地處提供）

