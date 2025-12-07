竹東社福中心家庭日 用大自然療育弱勢親子

參加竹東社福中心家庭日活動的親子們一起學習如何合作鋸斷竹子。（圖擷取自竹縣府官網）

新竹縣竹東區社會福利服務中心的「大地親子FUN森日」家庭日活動，吸引25組家庭、百餘人參加。活動結合竹東在地自然生態、客家文化共學以及手作體驗，大家或協力鋸竹子、或野炊共食和自然創作，讓這些弱勢家庭的照顧者獲得喘息的支持，也讓這些家庭的成員們在勞動、創作中，逐漸建立信任、修復親子情感。

縣府社會處長陳欣怡說，竹東區社福中心服務的個案中，很多是單親或隔代教養或經濟弱勢。這些家庭長期承受經濟與教養多重壓力，缺乏高品質的親子互動與陪伴，容易造成親子疏離、衝突，甚至影響孩子自信。

因此，活動用自然療癒與親子共作來設計，創造機會給家長與孩子「一起動手做、一起享受成果」，從中強化家庭功能、增進歸屬感，並提升家庭韌性。

只見這25組親子一起走入竹林，在講師指導下，合作選竹、鋸切以及搬運，再一起製作竹具、野炊，共同體驗從無到有地催生出竹鍋還享用了一頓午餐。另外現場也玩水苔球植栽、客家米食DIY，把客家文化與環境教育融入活動中，建立起這些親子們當代社會中的一些核心價值。

首次參加活動的阿德爸爸說，他平常工作忙碌，很少有機會這樣專心陪孩子做事情，看到孩子鋸竹、煮飯都很投入，也會主動幫忙，讓他覺得孩子的能力比他想像的更好。

照顧2個孫子的阿香阿嬤則說，平常都是她催促他們生活規矩，今天換他們教她怎麼鋸竹子，真的大家一起做，是比她單方一直講話要有效。

竹東社福中心家庭日，用大自然療育家庭功能弱勢的親子們。（圖擷取自竹縣府官網）

