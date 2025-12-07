為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    AAA超越TWICE！高雄捷運單日運量逾35萬 改寫今年新高

    2025/12/07 11:14 記者王榮祥／高雄報導
    AAA典禮吸引大批歌迷湧入世運主場館與捷運站。圖為高雄捷運R17世運站。（高雄捷運提供）

    AAA超越TWICE！高雄捷運公司今（7）日指出，12/6單日運量達35萬1267人次，突破11月22日TWICE演唱會全日運量34萬9931人次紀錄，再創2025年度單日運量新高。

    高捷進一步指出，昨天運量也擠入歷史單日運量第9名，輕軌運量則達5.1萬人次，兩者合計單日運量突破40萬。

    高捷分析，昨日高運量主因為R17世運站頒獎典禮出站人數達3.39萬人次，而R9中央公園站耶誕生活節及高捷動漫交響音樂會同步舉行也吸引滿滿人潮，出站運量達將近3.0萬人次，左營站3.4萬人次則是全線運量最高車站。

    其他R11高雄車站與R14巨蛋都突破2.5萬人次，運量超過1萬人次以上的車站全都是今年各站新高，可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花。

    高捷表示，高雄12月份後續依然週週有活動，會加強設備維護與服務提升，也歡迎大家踴躍使用大眾運輸工具，輕軌與捷運快速又方便，是前往各式活動會場的最佳選擇。

    中央公園站耶誕生活節及高捷動漫交響音樂會同步舉行，吸引滿滿人潮。（高雄捷運提供）

