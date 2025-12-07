台東「綠金」再發亮？ 荖葉從健康殺手改列合法香辛料

張育銓研究的一部分是在部落藥用植物，其中一項便是荖葉。（張育銓提供）

記者劉人瑋／台東專題報導

荖葉在台東曾被視為「綠金」，養活數代人，但與檳榔形影不離也看作健康殺手，且食用者日減。台東大學教授張育銓致力為它扭轉形象，今年10月以研究證明荖葉可食用性，荖葉被列入合法香辛料之一。

台東大學教授張育銓出生自彰化永靖又長居台東教書，兩地同是荖葉產地，他不捨得養活數代人的荖葉被污名化，於是花10年的時間研究、考察，成功讓政府接受荖葉乾粉列為合法香辛料，期盼這個產業能結出不一樣的果。

前台東縣荖花荖葉產銷協會理事長吳景槐表示，「很好啊！荖葉也該有個名份了」！但對荖葉的前景是否就一片光明則保守看待。

就張育銓統計，台東荖葉產業鏈就業人口數大約1.5萬人，在人口21萬的台東，比例很高。2011年產值超過100億元，2020年約60億元，雖然年年下跌，前年仍有50億元，成為台東產值最高、從業人口最多的產業類別，對台東經濟、文化影響力大，甚至在政治舉足輕重。

「台東荖葉可以養出大學生和博士，也讓婆婆媽媽賺外快」。吳景槐說，自家老母93歲時還會跟著排荖葉供盤商易收貨，拿到那幾百塊就買菜回家煮給一家子吃。吳景槐說，輝煌時期，台東荖葉佔了全台九成產量，每個中盤家中也有天天都有兩三輛貨車深夜送貨到西部，荖葉產業鏈集結起來，「喊水會結凍」，政治影響力不輸農漁會，如今排荖葉生產主力已是新住民。

不過，在醫衛人士眼中，荖葉長期與檳榔同被當作致癌物，宣導勿嚼食，產量年年減，在2016年尼伯特風災席捲，全縣荖葉園剩約兩成，多數農民放棄重建。吳說，「台灣目前缺工嚴重、多靠外勞，外勞又認為嚼台灣檳榔太昂貴也非消費族群」，因此少了大批工人也跟著少了食用檳榔者，荖葉銷量跟著差。

只是，究竟荖葉是否能因張育銓的研究再有生機？吳景槐雖說期待張育銓帶來的成果，但吳仍說「很難說」，因為荖葉畢竟被視為「佐料」，「荖葉也是胡椒科，有香氣也會辣，但有人把胡椒當主食嗎？用量一定不如嚼食檳榔消耗得大」，因此，除非能以提煉荖葉做為保健食品之類、可大量用上荖葉，否則實在很難鼓勵農民復耕。

吳景槐說，政府想消滅嚼食檳榔不易，此風氣頂多慢慢削弱卻不可能滅亡，但要讓荖葉轉型後又如以往般帶動經濟也只能以市場經濟、產品前景來決定產業未來。

不管園中、山上，張育銓在台東到處採集荖葉樣本。（張育銓提供）

吳景槐表示，市場機制才是決定荖葉是否再發光發熱。（記者劉人瑋攝）

